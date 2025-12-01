Municipalidad de Surco recuperó espacio público de la vía Expresa Sur luego de 20 años: mejorar la circulación vehicular

La Municipalidad de Surco informó mediante sus redes sociales que logró recuperar un espacio público sumamente importante que está ubicado entre la Vía Expresa Sur y jirón Jorge Chamot. La noticia fue muy bien recibida por la población, porque se mejorará la circulación vehicular en la zona.

La iniciativa se realizó el viernes 21 de noviembre junto al personal serenazgo y efectivos de la Policía Nacional de Perú. Esta medida contó con el respaldo del Poder Judicial, además, al lugar, llegaron maquinarias pesadas.

La Municipalidad de Surco logró recuperar un espacio importante.

"Con apoyo de la PNP recuperamos 750m2, limpiamos zonas a fin de mejorar la circulación, elevando la calidad de vida. Por un Surco más ordenado y seguro", indica el post que realizó el municipio de este relevante distrito.

Tras la recuperación del espacio, la Municipalidad de Surco prevé habilitar nuevos accesos y salidas que unirían el Paseo de la República y Jorfe Chamot, además, se ejecutará obras de pavimentación.

Estas medidas buscan mejorar el tránsito vehicular y peatonal, así como fortalecer la seguridad vial en este punto sumamente estratégico del distrito. Hasta la fecha se ha liberado más de 14.000 m2 en los sectores de Surco.