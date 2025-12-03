- Hoy:
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
Los vecinos de San Martín de Porres celebraron la recuperación de esta importante vía que estaba repleta de basura. Además, se remodelará el espacio.
Los vecinos del distrito de San Martín de Porres se han visto beneficiados con esta iniciativa impulsada por el municipio. La avenida Canta Callao con Marañón fue recuperada y será remodelada al 100% tras años de espera por parte de los ciudadanos.
PUEDES VER: Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito
Según dio a conocer el municipio de Lima Norte, este espacio solía ser un punto crítico de basura y desperdicios, lo cual generaba incomodidad entre los ciudadanos que viven en los alrededores. Sin embargo, esto cambiará totalmente, ya que está en proceso de transformación.
"Ahora, este espacio se convertirá en un lugar 100% renovado, con plantas ornamentales que embellecerán nuestro ambiente. Además, mejoraremos los sardineles y garantizaremos un espacio ordenado y limpio para todos", indica el mensaje de la Municipalidad de SMP.
Municipalidad de San Martín de Porres limpió la avenida Canta Callao con Marañón.
Con la ayuda de maquinaria pesada se liberó los espacios que estaban repletos de basura. Al lugar llegaron diversos vecinos, quienes no dudaban en apoyar esta importante iniciativa a favor de los vecinos de la zona.
"Lo admiramos muchos, ya era hora de que llegue a nuestro distrito", "Esa tarea le corresponde al personal de limpieza pública", "Por favor, sigan hasta el final", "Excelente", son algunos mensajes que acompañan el post publicado en el Facebook de la Municipalidad de San Martín de Porres.
