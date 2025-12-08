- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Néstor Gorosito
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Gimnasia vs Estudiantes
- Tabla Liga de Vóley
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó importante espacio de la Avenida Tomás Valle
Los ciudadanos que se trasladan por la Av. Tomás Valle han sido beneficiados con esta importante medida que tomó el municipio de SMP.
Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Martín de Porres informó a la población que logró recuperar la Avenida Tomás Valle. Este espacio es muy transitado por la población; sin embargo, durante los últimos meses ha sido invadido por comerciantes informales.
PUEDES VER: Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
El municipio de SMP junto a la Policía Nacional del Perú, FF.AA y personal de serenazgo, ejecutaron un operativo integran para erradicar el comercio ambulatorio de esta relevante vía de Lima Norte.
De esta manera, la autoridad busca que los ciudadanos acedan a una vía libre de transitabilidad peatonal y vehicular. Además, se busca que los comerciantes informales soliciten la licencia para el comercio ambulatorio.
Municipalidad de SMP desalojó a comerciantes informales de la avenida Tomás Valle.
"Continuamos trabajando por un mejor San Martín de Porres, erradicando el comercio ambulatorio e imponiendo el principio de autoridad. Asimismo, agradecer a la policía y a las Fuerzas Armadas por su apoyo en este operativo de recuperación de esta importante avenida tomada por informales", comentó el alcalde Hernán Sifuentes.
"Debe haber personal de serenazgo", "Excelente operativo, recuperando los espacios públicos", "A poner orden en el distrito de San Martín de Porres", "Excelente, ahora a trabajar por la sostenibilidad", son algunos comentarios que acompañan el post.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90