Municipalidad de San Martín de Porres recuperó importante espacio de la Avenida Tomás Valle

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Martín de Porres informó a la población que logró recuperar la Avenida Tomás Valle. Este espacio es muy transitado por la población; sin embargo, durante los últimos meses ha sido invadido por comerciantes informales.

El municipio de SMP junto a la Policía Nacional del Perú, FF.AA y personal de serenazgo, ejecutaron un operativo integran para erradicar el comercio ambulatorio de esta relevante vía de Lima Norte.

De esta manera, la autoridad busca que los ciudadanos acedan a una vía libre de transitabilidad peatonal y vehicular. Además, se busca que los comerciantes informales soliciten la licencia para el comercio ambulatorio.

Municipalidad de SMP desalojó a comerciantes informales de la avenida Tomás Valle.

"Continuamos trabajando por un mejor San Martín de Porres, erradicando el comercio ambulatorio e imponiendo el principio de autoridad. Asimismo, agradecer a la policía y a las Fuerzas Armadas por su apoyo en este operativo de recuperación de esta importante avenida tomada por informales", comentó el alcalde Hernán Sifuentes.

"Debe haber personal de serenazgo", "Excelente operativo, recuperando los espacios públicos", "A poner orden en el distrito de San Martín de Porres", "Excelente, ahora a trabajar por la sostenibilidad", son algunos comentarios que acompañan el post.