Municipalidad de San Martín de Porres realizó importante anuncio para el 31 de diciembre que beneficiará a todos los vecinos

Mediante sus redes sociales, la Municipalidad de San Martín de Porres informó que una excelente noticia a sus vecinos. La iniciativa busca que la población de este importante distrito de Lima Norte pueda ponerse al día con sus tributos

De acuerdo al comunicado publicado por el municipio de SMP, no habrá prórroga para el pago, ya que se ha establecido una fecha límite. Con la finalidad de facilitar el proceso a los ciudadanos, se confirmó que el miércoles 31 de diciembre habrá atención.

En ese sentido, los vecinos podrán acercarse a los puntos de atención desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m. A continuación, te diremos las sedes que tendrán este horario antes de finalizar el 2025.

Palacio Municipal - Av. Alfredo Mendiola 169

Parque Mayta Cápac - Av. Angélica Gamarra cdra. 22

Agencia Infantas - Av. San Bernardo 200, Urb. Santa Luisa

Agencia Nuevo San Martín - Av. Canta Callao Mz. A lote 11

Agencia Naranjal - Calle Las Tunas 308, Urb. Naranjal

Comunicado de la municipalidad de San Martín de Porres.

La entidad edil ha recordado a los vecinos que el pago puntual de impuestos y arbitrios es crucial para evitar intereses moratorios y posibles sanciones, como multas tributarias, que pueden ascender hasta el 100% de una UIT. Aquellos que tienen deudas en cobranza coactiva también podrían beneficiarse si regularizan su situación antes de la fecha límite.

Si quieres realizar alguna consulta sobre tu estado de cuenta, la municipalidad ha puesto a disposición líneas directas de WhatsApp Rentas: 923 325 846 y 904 860 300. También es posible realizar pagos en línea a través de la plataforma web municipal.