0

Municipalidad de Carabayllo realizará histórica obra: más de 25 mil vecinos serán beneficiados

Esta obra permitirá a la población acceder a espacios públicos dignos. Esta iniciativa tiene una inversión de 9.9 millones de soles.

Roxana Aliaga
El municipio de Carabayllo anunció importante obra.
El municipio de Carabayllo anunció importante obra. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Carabayllo anunció que ya comenzó una obra histórica en San José de Lomas. La iniciativa fue muy bien recibida por la población, quienes estuvieron presente en la colocación de la primera piedra.

La Municipalidad de Lima informó que está remodelando Mesa Redonda.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima está remodelando Mesa Redonda: medida mejorará la seguridad de los comerciantes y ciudadanos

De acuerdo a la información brindada, esta iniciativa cuenta con una inversión superior a 9.9 millones de soles y beneficiará de manera directa a más de 25 mil ciudadanos de este importante distrito de Lima Norte.

"Después de más de 20 años de espera, nuestro alcalde Pablo Mendoza dio inicio a esta obra histórica con la colocación de la primera piedra.(…) Esta obra beneficiará directamente a más de 25 mil vecinos, valorizando sus viviendas y elevando su calidad de vida", indica la publicación del municipio.

Municipalidad de Carabayllo

La obra fue impulsada por el alcalde de Carabayllo.

Con esta obra, los vecinos de San José de Lomas le dicen adiós al polvo y barro, ya que ahora accederán a pistas y veredas dignas para poder transitar de manera segura. Los cibernautas no dudaron en pronunciarse sobre la iniciativa en redes sociales.

"¡Pablo, sí cumple!", "Gracias alcalde Pablo por la gestión de pistas y veredas", "Bravo"; "No se olvide de Santa Rosa de Villa", "Recojan la basura de las calles, por favor", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  2. ¿El viernes 26 de diciembre ha sido declarado feriado a nivel nacional? Esto dice El Peruano

  3. Resultados del examen de admisión general UNAC 2025- II: ver lista de ingresantes y puntajes finales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano