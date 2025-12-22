Municipalidad de Carabayllo realizará histórica obra: más de 25 mil vecinos serán beneficiados

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de Carabayllo anunció que ya comenzó una obra histórica en San José de Lomas. La iniciativa fue muy bien recibida por la población, quienes estuvieron presente en la colocación de la primera piedra.

De acuerdo a la información brindada, esta iniciativa cuenta con una inversión superior a 9.9 millones de soles y beneficiará de manera directa a más de 25 mil ciudadanos de este importante distrito de Lima Norte.

"Después de más de 20 años de espera, nuestro alcalde Pablo Mendoza dio inicio a esta obra histórica con la colocación de la primera piedra.(…) Esta obra beneficiará directamente a más de 25 mil vecinos, valorizando sus viviendas y elevando su calidad de vida", indica la publicación del municipio.

La obra fue impulsada por el alcalde de Carabayllo.

Con esta obra, los vecinos de San José de Lomas le dicen adiós al polvo y barro, ya que ahora accederán a pistas y veredas dignas para poder transitar de manera segura. Los cibernautas no dudaron en pronunciarse sobre la iniciativa en redes sociales.

"¡Pablo, sí cumple!", "Gracias alcalde Pablo por la gestión de pistas y veredas", "Bravo"; "No se olvide de Santa Rosa de Villa", "Recojan la basura de las calles, por favor", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos.