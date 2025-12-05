Municipalidad de Lima liberó principal puente que fue tomado por comerciante informales

En más de una oportunidad, los ciudadanos que visitan el Centro de Lima y hacen uso del puente Ricardo Palma manifiestan su malestar al transitar, ya que el espacio es invadido por comerciantes informales.

Ante esta situación, la Municipalidad de Lima tomó medidas drásticas que favorecen a los habitantes. Mediante las redes sociales, se confirmó que esta vía fue liberada en su totalidad.

"Realizamos una intervención para retirar a los comerciantes informales que habían invadido ilegalmente las veredas y las pistas en esta importante arteria clave del centro histórico", indica el post del municipio.

Municipalidad de Lima recuperó el puente Ricardo Palma.

De esta manera, se espera que los ciudadanos visiten el centro histórico puedan acceder a espacios ordenados, libres y seguros. La iniciativa fue muy bien recibida por la población, ya que por fin de año, el comercio informal aumenta.

Algunos comentarios en el post solicitan que, el puente Ricardo Palma se mantenga libre. "Ya era hora", "Esperemos que no sea flor de un día", "Arreglen ese puente", "Por fin, ahora esperamos que se mantenga así", son algunos mensajes de los cibernautas.