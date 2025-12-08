0

Municipalidad de Lima inauguró megaobra a favor de los vecinos de Villa El Salvador

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entregó a los ciudadanos de Villa El Salvador esta importante obra que mejorará su calidad de vida.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Lima terminó esta importante obra en Villa El Salvador.
Municipalidad de Lima terminó esta importante obra en Villa El Salvador. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
COMPARTIR

Mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones, la Municipalidad de Lima logró inaugurar una relevante en Villa El Salvador. Este renovado espacio beneficiará a más de 3000 vecinos de la zona, lo cual mejorará significativamente su calidad de vida.

El retiro ONP podría ser una realidad este 2025 tras nuevo proyecto de ley.

PUEDES VER: Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles

Renzo Reggiardo Barreto, entregó este nuevo espacio a un grupo de ciudadanos de la residencial Edilberto Ramos. La autoridad solicitó a los vecinos de la zona cuidar este nuevo espacio recreativo.

"Estamos frente a una obra que va a permitir que los vecinos tengan un espacio de recreación con iluminación moderna, es por eso que los invito, vecinos, a apropiarse de este parque, les pido que lo cuiden y prometo que vamos a construir más parques", indicó el burgomaestre de Lima.

municipalidad de lima

La Municipalidad de Lima inauguró esta importante obra.

La obra ofrece veredas y rampas accesibles a favor de los adultos mayores, quienes podrán trasladarse por el lugar con total seguridad. Además, los menores disfrutarán de juegos infantiles, equipos de gimnasio al aire libre, mesas de ajedrez, bancas, así como tachos de basura.

El parque tiene una iluminación LED, lo cual les brindará mayor seguridad a la población que visite el lugar. Asimismo, se estableció un sistema de riego, garantizando su mantenimiento sostenible.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Resultados UNI del examen de admisión IEN y Beca 18 2026- I: LINK para ver lista de ingresantes

  2. Municipalidad de Lima recuperó avenida principal que disminuirá la congestión vehicular

  3. Minedu publicó el calendario escolar 2026: Conoce cuándo comenzarán las clases del próximo año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano