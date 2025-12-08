- Hoy:
Municipalidad de Lima inauguró megaobra a favor de los vecinos de Villa El Salvador
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, entregó a los ciudadanos de Villa El Salvador esta importante obra que mejorará su calidad de vida.
Mediante el Fondo Metropolitano de Inversiones, la Municipalidad de Lima logró inaugurar una relevante en Villa El Salvador. Este renovado espacio beneficiará a más de 3000 vecinos de la zona, lo cual mejorará significativamente su calidad de vida.
Renzo Reggiardo Barreto, entregó este nuevo espacio a un grupo de ciudadanos de la residencial Edilberto Ramos. La autoridad solicitó a los vecinos de la zona cuidar este nuevo espacio recreativo.
"Estamos frente a una obra que va a permitir que los vecinos tengan un espacio de recreación con iluminación moderna, es por eso que los invito, vecinos, a apropiarse de este parque, les pido que lo cuiden y prometo que vamos a construir más parques", indicó el burgomaestre de Lima.
La Municipalidad de Lima inauguró esta importante obra.
La obra ofrece veredas y rampas accesibles a favor de los adultos mayores, quienes podrán trasladarse por el lugar con total seguridad. Además, los menores disfrutarán de juegos infantiles, equipos de gimnasio al aire libre, mesas de ajedrez, bancas, así como tachos de basura.
El parque tiene una iluminación LED, lo cual les brindará mayor seguridad a la población que visite el lugar. Asimismo, se estableció un sistema de riego, garantizando su mantenimiento sostenible.
