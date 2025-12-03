- Hoy:
- Partidos de hoy
- Athletic Club vs Real Madrid
- Liga de Quito vs Emelec
- Monterrey vs Toluca
- Cruz Azul vs Tigres
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles
El retiro ONP de hasta 20,600 soles podría ser una realidad este 2025. Conoce AQUÍ los requisitos y el cronograma de pagos del desembolso.
Los ciudadanos que están afiliados al Sistema Nación de Pensiones recibieron una excelente noticia. El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro ONP de hasta 24,750 soles.
PUEDES VER: ONP 2025: ¿Quiénes cobran pensión durante la primera semana de diciembre en Banco de la Nación?
La medida busca que la población que forma parte de la Oficina de Normalización Previsional puedan acceder a una parte de sus aportes, al igual que los inscritos a la AFP. Hasta el momento, hay 10 iniciativas similares y ni una ha sido debatida en el parlamento.
Retiro ONP 2025: Cronograma de pagos de 26,750 soles
Según la información brindada por el parlamentario, el retiro ONP de hasta 20,600 soles, equivalente a 4UIT, se realizará de manera progresiva, esto quiere decir que los ciudadanos recibirán en 4 partes su dinero. El depósito del dinero se realizará cada 30 días tras la primera entrega.
Nuevo proyecto de retiro ONP fue anunciado.
¿Cuáles son los requisitos para el retiro ONP de 20,600 soles?
Si el Congreso de la República aprueba esta iniciativa, los ciudadanos que están inscritos a la ONP deberán cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto el parlamentario de Perú Libre.
- Estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones
- No haberte trasladado al Sistema Nacional de Pensiones
- El monto a retirar no debe ser mayor al total de tus aportes acumulados
- No haber recibido el Bono Reconocimiento
Es importante mencionar que, diversos especialistas han indicado que el ONP es inviable. Además, la Comisión de la Economía del Congreso no ha debatido ni una de las iniciativas que buscan un desembolso a favor de los afiliados al Sistema Nación de Pensiones.
- 1
Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito
- 2
Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?
- 3
Publican lista de hombres infieles de Perú y casos hacen 'estallar' las redes sociales: "Encontré a mis amigos..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90