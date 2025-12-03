0
Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles

El retiro ONP de hasta 20,600 soles podría ser una realidad este 2025. Conoce AQUÍ los requisitos y el cronograma de pagos del desembolso.

Roxana Aliaga
El retiro ONP podría ser una realidad este 2025 tras nuevo proyecto de ley.
El retiro ONP podría ser una realidad este 2025 tras nuevo proyecto de ley. | Composición Líbero / Roxana Aliaga.
Los ciudadanos que están afiliados al Sistema Nación de Pensiones recibieron una excelente noticia. El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro ONP de hasta 24,750 soles.

ONP 2025: consulta quiénes empiezan a cobrar este viernes 5 de diciembre

La medida busca que la población que forma parte de la Oficina de Normalización Previsional puedan acceder a una parte de sus aportes, al igual que los inscritos a la AFP. Hasta el momento, hay 10 iniciativas similares y ni una ha sido debatida en el parlamento.

Retiro ONP 2025: Cronograma de pagos de 26,750 soles

Según la información brindada por el parlamentario, el retiro ONP de hasta 20,600 soles, equivalente a 4UIT, se realizará de manera progresiva, esto quiere decir que los ciudadanos recibirán en 4 partes su dinero. El depósito del dinero se realizará cada 30 días tras la primera entrega.

retiro onp

Nuevo proyecto de retiro ONP fue anunciado.

¿Cuáles son los requisitos para el retiro ONP de 20,600 soles?

Si el Congreso de la República aprueba esta iniciativa, los ciudadanos que están inscritos a la ONP deberán cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto el parlamentario de Perú Libre.

  • Estar afiliado al Sistema Nacional de Pensiones
  • No haberte trasladado al Sistema Nacional de Pensiones
  • El monto a retirar no debe ser mayor al total de tus aportes acumulados
  • No haber recibido el Bono Reconocimiento

Es importante mencionar que, diversos especialistas han indicado que el ONP es inviable. Además, la Comisión de la Economía del Congreso no ha debatido ni una de las iniciativas que buscan un desembolso a favor de los afiliados al Sistema Nación de Pensiones.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

