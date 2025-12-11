Este reciente 10 de diciembre, la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani, presentó un proyecto de ley que busca autorizar el retiro extraordinario de hasta 3 UIT de los fondos acumulados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta iniciativa legislativa aún tiene largo camino por recorrer.

Este proyecto N.º 13508/2025-CR plantea el retiro excepcional y temporal, en beneficio de los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), quienes podrán acceder a su dinero aportado con la finalidad de solventar gastos y cubrir necesidades básicas en medio de la actual situación del país.

Se presentó proyecto de ley que faculta el retiro extraordinario de ONP hasta 3 UIT.

"El objeto de la ley es autorizar de manera excepcional y temporal a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a disponer hasta 3 U.I.T. de sus fondos acumulados en su cuenta individual, con el fin de atender necesidades económicas urgentes o situaciones de crisis. La importancia es permitir las personas retiren una parte de su dinero ahorrado en la ONP antes de cumplir la edad de jubilación.", se precisa en el documento.

Por otro lado, se indicó que los potenciales beneficiarios de este nuevo proyecto de ley son principalmente los afiliados activos al SNP, a quienes se les permitiría retirar hasta 3 UIT de lo que hayan aportado hasta la fecha.

Se agrega que: "La presente ley tiene por finalidad proveer un alivio económico inmediato a los afiliados que se encuentren en situaciones financieras críticas. Esto se fundamenta en atender necesidades urgentes, reactivar su economía y reducir la presión social.".

La correspondiente iniciativa legislativa ya fue ingresada y recibida por el Congreso de la República. Cabe señalar, que actualmente existen más de 10 proyectos de ley que buscan autorizar el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para aportantes y exaportantes.