DNI gratis en Los Olivos: vecinos podrán acceder a campaña del RENIEC este 12 de diciembre

Accede a más información sobre esta campaña de RENIEC que permitirá que la población de Los Olivos acceda al DNI sin costo alguno y en sencillos pasos.

Angie De La Cruz
Campaña de DNI gratis este viernes 12 de diciembre en Los Olivos.
Campaña de DNI gratis este viernes 12 de diciembre en Los Olivos. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La Municipalidad de Los Olivos y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunciaron que este viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una nueva campaña, con la finalidad de que los vecinos del distrito puedan obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno.

La campaña de DNI gratis se ubicará en el frontis de la Veterinaria Municipal de Los Olivos, referencia, al costado del Palacio Municipal. El horario de atención de este 12 de diciembre, será de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., además, se precisa que tendrá un límite de cupos, por lo que le recomendamos acudir con anticipación.

DNI gratis en Los Olivos este 12 de diciembre

La Municipalidad de Los Olivos informó que solo se ha puesto a disposición 40 cupos gratuitos para que puedan acceder a los siguientes trámites de RENIEC:

  • Trámite del primer DNI
  • Inscripción DNI electrónico
  • Renovación DNI electrónico
  • Cambio de domicilio DNI electrónico
  • Actualización de foto DNI electrónico
Según la publicación compartida por redes sociales, este beneficio está dirigido a menores de 17 años y adultos mayores de 60. En el caso de niños y adolescentes, es importante que acudan con un adulto responsable y que esté a cargo de su tutela para que pueda tramitar el procedimiento.

¿Qué beneficios ofrece el DNI electrónico?

El DNI electrónico ofrece una serie de beneficios que facilitan diversos trámites y mejoran la seguridad de la identidad digital. Uno de sus principales aportes es la posibilidad de realizar gestiones en línea de manera segura, ya que incorpora un chip y certificados digitales que permiten firmar documentos electrónicamente con validez legal.

Además, el DNIe brinda mayor protección contra la suplantación de identidad, pues su tecnología avanzada dificulta la falsificación y garantiza que solo el titular pueda usar sus funciones. También permite el acceso a plataformas del Estado, como la Ventanilla Única o servicios de Reniec, SUNAT y otras entidades, reduciendo tiempos de espera y simplificando trámites.

