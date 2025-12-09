Trámite de DNI electrónico GRATIS este 16 de diciembre: beneficiarios y servicios disponibles de la campaña

Con el objetivo de garantizar el acceso a la identidad y facilitar trámites esenciales para los ciudadanos más vulnerables, la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza ha organizado una campaña de entrega de DNI gratuito este 16 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa busca atender a niños y adolescentes de 0 a 17 años, personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentren en situación de pobreza o abandono, grupos que con frecuencia enfrentan mayores barreras para obtener o actualizar su Documento Nacional de Identidad.

La jornada ofrecerá distintos servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sin costo, reduciendo así la brecha de acceso a documentación oficial y contribuyendo al ejercicio de derechos fundamentales como la educación, salud, programas sociales y participación ciudadana.

DNI electrónico será gratuito en campaña de Tacna / FOTO: Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza

¿Quiénes pueden participar en la campaña de DNI gratis?

La campaña está dirigida exclusivamente a:

Menores de 0 a 17 años.

Personas con discapacidad, con prioridad para quienes estén en situación de vulnerabilidad.

Adultos mayores en situación de pobreza, abandono o riesgo social.

Servicios disponibles durante la campaña

Durante la jornada del 16 de diciembre se brindarán, de manera completamente gratuita, los siguientes servicios:

Renovación de DNI por caducidad

Inscripción por primera vez (DNI por primera inscripción)

Duplicado por pérdida o robo

Rectificación de datos (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, entre otros)

Requisitos para acceder al DNI gratuito

Los participantes deberán presentar los siguientes documentos según su caso: