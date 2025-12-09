- Hoy:
Trámite de DNI electrónico GRATIS este 16 de diciembre: beneficiarios y servicios disponibles de la campaña
RENIEC se ha unido a la Municipalidad distrital Alto de la Alianza para ofrecer una importante campaña de DNI electrónico gratis.
Con el objetivo de garantizar el acceso a la identidad y facilitar trámites esenciales para los ciudadanos más vulnerables, la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza ha organizado una campaña de entrega de DNI gratuito este 16 de diciembre de 2025.
Esta iniciativa busca atender a niños y adolescentes de 0 a 17 años, personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentren en situación de pobreza o abandono, grupos que con frecuencia enfrentan mayores barreras para obtener o actualizar su Documento Nacional de Identidad.
La jornada ofrecerá distintos servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) sin costo, reduciendo así la brecha de acceso a documentación oficial y contribuyendo al ejercicio de derechos fundamentales como la educación, salud, programas sociales y participación ciudadana.
DNI electrónico será gratuito en campaña de Tacna / FOTO: Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza
¿Quiénes pueden participar en la campaña de DNI gratis?
La campaña está dirigida exclusivamente a:
- Menores de 0 a 17 años.
- Personas con discapacidad, con prioridad para quienes estén en situación de vulnerabilidad.
- Adultos mayores en situación de pobreza, abandono o riesgo social.
Servicios disponibles durante la campaña
Durante la jornada del 16 de diciembre se brindarán, de manera completamente gratuita, los siguientes servicios:
- Renovación de DNI por caducidad
- Inscripción por primera vez (DNI por primera inscripción)
- Duplicado por pérdida o robo
- Rectificación de datos (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil, dirección, entre otros)
Requisitos para acceder al DNI gratuito
Los participantes deberán presentar los siguientes documentos según su caso:
- Presencia obligatoria del menor y de uno de sus padres como declarante.
- Llevar el DNI del declarante y del menor en formato físico. Si no se dispone del documento en físico, se admitirá una copia simple o cualquier otro documento que permita la identificación.
- Si no se tiene una fotografía actual, personal del Reniec se encargará de tomarla de manera gratuita.
- Para los adultos, se requiere presentar su propio DNI en físico, una copia simple o algún otro documento que acredite su identidad.
