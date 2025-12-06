0
Barcelona vs Betis por LaLiga de España
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

RENIEC atenderá los feriados del 8 y 9 de diciembre en ciertas agencias: sedes que abrirán y trámites disponibles

Este 8 y 9 de diciembre son considerados días feriados, pero el RENIEC ha anunciado que tendrá atención normal en las fechas.

Daniela Alvarado
RENIEC anuncia qué sedes atenderán en los feriados
RENIEC anuncia qué sedes atenderán en los feriados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Aunque los días lunes 8 (Día de la Inmaculada Concepción) y martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) son feriados nacionales en Perú, RENIEC ha informado que mantendrá su servicio con normalidad. La entidad habilitará más de 50 agencias a nivel nacional para trámites y entrega de DNI, con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones sin necesidad de esperar a un día laborable.

DNI electrónico gratis este 11 de diciembre de 2025

PUEDES VER: Municipalidad de Villa El Salvador anuncia buena noticia para vecinos: DNI electrónico GRATIS este 11 de diciembre

La medida busca evitar demoras en trámites esenciales como la obtención o renovación de DNI, algo especialmente útil en fechas de feriado largo, cuando suele aumentar la demanda de estos servicios.

Oficinas habilitadas en Lima y en regiones

En Lima Metropolitana

Las agencias de RENIEC que abrirán durante estos feriados en Lima son:

  • Independencia
  • Jesús María
  • Miraflores
  • San Borja
  • San Juan de Lurigancho
  • San Juan de Miraflores
  • Santa Anita

A nivel nacional

Además de Lima, RENIEC habilitará decenas de oficinas en regiones. El lunes 8 estarán operativas unas 46 agencias distribuidas en departamentos como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. Para el martes 9, se sumarán agencias en departamentos adicionales, alcanzando un total de 51 locales en diversas regiones.

Algunas de estas oficinas solo realizarán entregas de DNI ya tramitados, mientras que otras permitirán hacer trámites nuevos, renovaciones y recojo de documentos.

Horario de atención en feriados

Durante los días 8 y 9 de diciembre de 2025, las oficinas de RENIEC atenderán en el horario habitual extendido: de 8:45 a.m. a 4:45 p.m. Este horario facilita que quienes trabajan en días normales puedan hacer sus trámites también durante el feriado.

¿Qué trámites puedes realizar esos días?

  • Entrega de DNI - documento nuevo o renovado.
  • Renovaciones y otros trámites relacionados con identificación civil (según oficina habilitada).

RENIEC recomienda verificar previamente en su web oficial qué oficina atenderá ese día, y si ofrecerá sólo entrega o trámite completo, para evitar inconvenientes.

¿Qué tener en cuenta antes de acudir?

  • Confirma la dirección exacta de la agencia que visitarás, ya que no todas las oficinas del país estarán habilitadas.
  • Verifica en la web oficial de RENIEC que el trámite esté listo para entrega (si vas por tu DNI).
  • Acude con tu DNI antiguo o comprobante de trámite si vas a recoger el documento.
