Trámite de DNI electrónico gratis: quiénes son los beneficiario y cuáles son los requisitos
Municipalidad de Comas anuncia trámite de DNI electrónico totalmente gratis para los ciudadanos de este popular distrito de Lima Norte.
Falta poco para las elecciones 2026, por ello, el Reniec está que realiza campañas de DNI electrónico gratis a favor de los ciudadanos. La iniciativa se realiza en colaboración a municipios del país y en esta oportunidad le tocó el turno al distrito de Comas.
Trámite de DNI electrónico gratis este 5 de diciembre
De acuerdo a la información brindada en las redes sociales de este importante municipio de Lima Norte, la campaña se realizará el viernes 5 de diciembre desde las 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
Las personas que quieran acceder al beneficio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deben acercarse a la Plaza de Armas que está ubicada en la avenida España, cuadra 4, Pj La Libertad.
Campaña de DNI electrónico en Comas.
Se recomienda a los ciudadanos asistir al lugar con anticipación, ya que solo se han habilitado 50 cupos. No necesitan llevar una fotografía, porque se les realizará la foto instantánea.
Trámite de DNI electrónico gratis: Requisitos
Las personas deben saber que el trámite de DNI electrónico gratis, solo está disponible para menores de 17 años, mayores de 60 años y personas con copia de carnet de CONADIS.
- Traer DNI vencido, copia de DNI perdido o partida de nacimiento
- Recibo de luz, agua, o cable.
- Menores de edad deben asistir con sus apoderados.
