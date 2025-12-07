Municipalidad de Villa el Salvador anuncia gran encendido de árbol navideño este 8 de diciembre: horario y lugar

La temporada navideña 2025 ya se siente en muchos distritos de Lima. Para promover el espíritu de unión, alegría y comunidad, la Municipalidad de Villa El Salvador ha preparado una actividad especial para sus vecinos, y se trata del tradicional encendido del árbol de Navidad en un espacio público emblemático del distrito.

Esta iniciativa se enmarca en los preparativos navideños que buscan brindar a las familias un espacio de celebración, luz, esperanza y encuentro ciudadano, por lo que es importante conocer los detalles de lo que será este espectáculo.

El evento, llamado "Gran Encendido del Árbol de Navidad en la Plaza de la Familia" representa también una oportunidad para fortalecer los lazos entre vecinos, incentivar la participación comunitaria y dar inicio a las celebraciones decembrinas con espíritu festivo y solidaridad.

Encendido del árbol de Navidad será el 8 de diciembre en VES / FOTO: Municipalidad de Villa el Salvador

Gran encendido en Villa El Salvador

La Municipalidad de Villa El Salvador convocó a todos sus vecinos al momento oficial de encendido del árbol navideño el lunes 8 de diciembre de 2025, a partir de las 6:00 p.m., en la Plaza de la Familia.

Se trata del gran encendido navideño del distrito, con decoraciones, luces, ambiente festivo y un llamado especial a compartir en comunidad con familiares y amigos.

De acuerdo a la convocatoria municipal, el acto pretende ser un momento de unión y celebración para todas las edades, fomentando la tradición, la alegría y el encuentro barrial.

¿Qué esperar de la celebración navideña en VES?

Será un ambiente iluminado con el árbol navideño instalado en la Plaza de la Familia, un símbolo de la Navidad y del espíritu de comunidad. Además de encuentro de familias, vecinos e instituciones del distrito, en un espacio público pensado para el disfrute colectivo. Un espacio seguro y organizado por la municipalidad, ideal para quienes buscan celebrar la Navidad sin salir del distrito.