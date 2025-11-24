- Hoy:
Municipalidad de Villa El Salvador da excelente noticia a vecinos: mejorará la seguridad en el distrito
La Municipalidad de Villa El Salvador confirmó excelente noticia para sus vecinos. ¿Qué cambios habrá en el distrito?
La Municipalidad de Villa El Salvador presentó nuevas camionetas eléctricas que se sumarán al patrullaje de Serenazgo en todo el distrito. Estas unidades forman parte de una inversión estratégica para reforzar la seguridad ciudadana y garantizar una mejor cobertura en avenidas, grupos y sectores.
Con esta adquisición, el Serenazgo podrá ampliar sus rutas de vigilancia y responder con mayor rapidez ante cualquier emergencia. La implementación de vehículos eléctricos también representa un avance tecnológico para el distrito, pues permitirán una operación más silenciosa, eficiente y sostenible, reduciendo el impacto ambiental durante las labores de patrullaje.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima anunció importante avance de obra que reducirá el tiempo de viaje de Carabayllo a Villa El Salvador
Según la comuna, el objetivo es fortalecer la presencia del Serenazgo en zonas con mayor necesidad de intervención, optimizando los tiempos de atención y aumentando la sensación de seguridad entre los vecinos. Estas unidades se desplazarán por puntos estratégicos previamente identificados en coordinación con juntas vecinales y el área de Seguridad Ciudadana.
Esta mejora forma parte de un plan integral de seguridad que la Municipalidad de Villa El Salvador continuará ejecutando durante los próximos meses. Con estas nuevas camionetas eléctricas, el distrito apuesta por una vigilancia moderna, sostenible y enfocada en la protección inmediata de la comunidad.
