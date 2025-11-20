- Hoy:
Municipalidad de Lima anunció importante avance de obra que reducirá el tiempo de viaje de Carabayllo a Villa El Salvador
El municipio de Lima informó que esta obra hará que los ciudadanos puedan viajar de norte a sur en solo 40 o 45 minutos. Más detalles en la nota.
La Municipalidad de Lima dio a conocer una excelente noticia mediante sus redes sociales tras iniciarse la construcción de la nueva vía expresa Grau. Esta medida busca los ciudadanos puedan ir a Carabayllo y Villa El Salvador en poco tiempo.
Según dio a conocer, la autoridad de Lima, la construcción del corredor vial de 2,8 kilómetros ya tiene un alcance de 56% progreso. Actualmente, se está realizando el vaciado de concreto en los vestíbulos.
Municipalidad de Lima anunció que vía expresa Grau tiene un avance de 56%.
Además, las zonas de embarque y las placas de los ascensores tienen un avance considerable. La megaobra es impulsada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
La nueva vía expresa Grau contará con un moderno sistema de semáforos que mejorarán la circulación vehicular y peatonal, esta tecnología hará que se gestionen el flujo de automóviles, además, se busca generar mayor seguridad en los usuarios.
Esta megaobra permitirá que las personas se movilicen de Lima Norte a Sur en solo 40 y 45 minutos. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes esperan que en los próximos meses se inaugure esta importante vía.
