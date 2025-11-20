0

Municipalidad de Lima anunció importante avance de obra que reducirá el tiempo de viaje de Carabayllo a Villa El Salvador

El municipio de Lima informó que esta obra hará que los ciudadanos puedan viajar de norte a sur en solo 40 o 45 minutos. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Lima confirmó que la nueva vía expresa Grau tiene un avance importante.
La Municipalidad de Lima confirmó que la nueva vía expresa Grau tiene un avance importante.
La Municipalidad de Lima dio a conocer una excelente noticia mediante sus redes sociales tras iniciarse la construcción de la nueva vía expresa Grau. Esta medida busca los ciudadanos puedan ir a Carabayllo y Villa El Salvador en poco tiempo.

Según dio a conocer, la autoridad de Lima, la construcción del corredor vial de 2,8 kilómetros ya tiene un alcance de 56% progreso. Actualmente, se está realizando el vaciado de concreto en los vestíbulos.

Municipalidad de Lima anunció que vía expresa Grau tiene un avance de 56%.

Además, las zonas de embarque y las placas de los ascensores tienen un avance considerable. La megaobra es impulsada por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

La nueva vía expresa Grau contará con un moderno sistema de semáforos que mejorarán la circulación vehicular y peatonal, esta tecnología hará que se gestionen el flujo de automóviles, además, se busca generar mayor seguridad en los usuarios.

Esta megaobra permitirá que las personas se movilicen de Lima Norte a Sur en solo 40 y 45 minutos. La medida fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes esperan que en los próximos meses se inaugure esta importante vía.

Roxana Aliaga
Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

