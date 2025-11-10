- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Municipalidad de Lima da excelente noticia a vecinos: inician trabajos en concurrida zona que mejorará la calidad de vida
Vecinos de Lima se verán beneficiados con la reciente y favorable acción de la entidad capitalina. Este proyecto busca reducir los riesgos ante emergencias.
El río Rímac tiene una gran importancia para la capital peruana, ya que es una de sus principales fuentes de vida y desarrollo. Ante esto, la Municipalidad de Lima anunció una buena noticia en favor de la ciudadanía: se están realizando trabajos en su cauce, con la finalidad de reducir los riesgos ante posibles emergencias a las viviendas.
PUEDES VER: ¿Se suspenden las clases este viernes 14 de noviembre por nueva marcha? Conoce qué dijo MINEDU
Mediante sus cuentas oficiales, la institución capitalina informó que personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres vienen realizando trabajos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y perfilado de dique en el cauce del río Rímac. Para ello, se utilizan maquinarias pesadas.
La entidad municipal realiza trabajos en el cauce del río Rímac. | Imagen: Municipalidad de Lima
Los ciudadanos que transitan por los alrededores de la zona pueden observar, desde tempranas horas, la labor que se vienen desarrollando. Cabe destacar que esta obra de mantenimiento y prevención se realizan para proteger el río y las zonas aledañas de posibles inundaciones, mejorar su flujo y conservar su capacidad natural.
Se estima que los trabajos realizados por la Municipalidad de Lima, se podrán complementar con el retiro de basura, maleza, sedimentos y materiales contaminantes acumulados en el cauce o las riberas del río. Esto mejorará el paso del agua y evita obstrucciones que podrían causar desbordes.
Maquinaria pesada realiza labores en el río Rímac. | Imagen: Municipalidad de Lima
Por otro lado, se destaca que las labores de limpieza y descolmatación implican dar forma y reforzar los diques o bordes del río, que son estructuras naturales o artificiales construidas para contener el agua y proteger las zonas ribereñas, con el objetivo de preservar la seguridad de la comunidad.
Los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales sobre esta beneficiosa acción en Lima. "Sigan con ese excelente trabajo, 2 años sin desbordes porque están haciendo un excelente trabajo de prevención", "Felicitaciones, seguir con los proyectos pendientes por el bien de Lima", "Seguimos avanzando y apoyo total a la Municipalidad de Lima y a gestión de riesgos de desastres", indicaron.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90