Municipalidad de Lima da excelente noticia a vecinos: inician trabajos en concurrida zona que mejorará la calidad de vida

El río Rímac tiene una gran importancia para la capital peruana, ya que es una de sus principales fuentes de vida y desarrollo. Ante esto, la Municipalidad de Lima anunció una buena noticia en favor de la ciudadanía: se están realizando trabajos en su cauce, con la finalidad de reducir los riesgos ante posibles emergencias a las viviendas.

Mediante sus cuentas oficiales, la institución capitalina informó que personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres vienen realizando trabajos de limpieza, descolmatación, encauzamiento y perfilado de dique en el cauce del río Rímac. Para ello, se utilizan maquinarias pesadas.

La entidad municipal realiza trabajos en el cauce del río Rímac. | Imagen: Municipalidad de Lima

Los ciudadanos que transitan por los alrededores de la zona pueden observar, desde tempranas horas, la labor que se vienen desarrollando. Cabe destacar que esta obra de mantenimiento y prevención se realizan para proteger el río y las zonas aledañas de posibles inundaciones, mejorar su flujo y conservar su capacidad natural.

Se estima que los trabajos realizados por la Municipalidad de Lima, se podrán complementar con el retiro de basura, maleza, sedimentos y materiales contaminantes acumulados en el cauce o las riberas del río. Esto mejorará el paso del agua y evita obstrucciones que podrían causar desbordes.

Maquinaria pesada realiza labores en el río Rímac. | Imagen: Municipalidad de Lima

Por otro lado, se destaca que las labores de limpieza y descolmatación implican dar forma y reforzar los diques o bordes del río, que son estructuras naturales o artificiales construidas para contener el agua y proteger las zonas ribereñas, con el objetivo de preservar la seguridad de la comunidad.

Los usuarios no dudaron en comentar en las redes sociales sobre esta beneficiosa acción en Lima. "Sigan con ese excelente trabajo, 2 años sin desbordes porque están haciendo un excelente trabajo de prevención", "Felicitaciones, seguir con los proyectos pendientes por el bien de Lima", "Seguimos avanzando y apoyo total a la Municipalidad de Lima y a gestión de riesgos de desastres", indicaron.