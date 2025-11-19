0

Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos que eran invadidos por ambulantes previo a la campaña navideña

Municipalidad de Lima se prepara para la campaña navideña 2025 y toma drásticas medidas en espacios públicos de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo Grau.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima pone en marcha plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025.
La Municipalidad de Lima pone en marcha plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025. | Imagen: Municipalidad de Lima
La Navidad está a la vuelta a la esquina y la Municipalidad de Lima anunció la recuperación de importantes espacios públicos, con la finalidad de evitar la ocupación del comercio informal. Personal de la institución capitalina trabajó en compañía con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ejército.

Mediante sus plataformas oficiales, la MML informó que se puso en marcha el plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025 en espacios públicos de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo Grau. Esta acción se realizó con la presencial del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Municipalidad de Lima

Con la PNP y el Ejército evitan la ocupación de espacios públicos por parte del comercio informal.

El Plan Integral Navidad Segura 2025 cuenta con el respaldo de la PNP y el Ministerio Público Fiscalía, teniendo como objetivo brindar seguridad a los clientes que acuden a comprar en la concurrida zona comercial de la capital peruana, más aún a poco de iniciar la campaña navideña.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo para evitar cualquier desgracia y por ello hemos puesto 19 cámaras inteligentes que identificará el rostro de todos aquellos que visiten este conglomerado comercial, asimismo, nos permitirá conocer en tiempo real cuando se sobrepase el aforo", indicó el alcalde, Renzo Reggiardo.

Municipalidad de Lima

Personal de la Municipalidad de Lima preparado para la campaña navideña 2025.

Por otro lado, se informó que para esta importante acción de la Municipalidad de Lima, se desplegó 1200 miembros de Serenazgo, fiscalizadores, brigadistas e inspectores, los cuales trabajarán 24 horas al día para cumplir con el objetivo. Asimismo, se indicó que se incorporarán drones de última tecnología.

Del mismo modo, se mencionó que se está trabajando para evitar el riesgo de incendios, por lo que se están clausurando almacenes clandestinos en la zona. Por su parte, especialistas de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres inspeccionará las rutas de evacuación y el cumplimiento de medidas de seguridad en las galerías.

"Estamos trabajando, el tema de los almacenes también. Estamos generando un marco legal que se pueda probar muy pronto, tal vez en la próxima sesión de Consejo, para evitar que esa cantidad de almacenes se controle de una forma eficiente y evitar riesgos a futuro", aseveró el alcalde de Lima.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

