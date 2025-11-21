Municipalidad de Lima anuncia un 85% de avance en beneficioso proyecto que reducirá riesgos en la ciudad

En un contexto de creciente vulnerabilidad ante lluvias y posibles desbordes, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha decidido reforzar su apuesta por la prevención y la gestión del riesgo, y uno de sus frentes más críticos es el históricamente descuidado río Rímac.

A poco más de un mes de haber iniciado una intervención intensiva en su cauce, informan que los trabajos de limpieza, descolmatación y encauzamiento han alcanzado ya un 85 % de avance. Este ritmo de progreso es clave para mitigar riesgos hidrológicos, reducir la acumulación de sedimentos y residuos, fortalecer la seguridad hídrica y proteger a las poblaciones ribereñas, muchas de ellas en zonas vulnerables.

La limpieza del Rímac no solo es una medida de ingeniería hidráulica, sino que a su vez consta de una apuesta por reconstruir un equilibrio ecológico, por recuperar parte del cauce del río como un activo de ciudad, y por evitar emergencias durante temporadas de precipitaciones altas.

Ante ello, la coordinación entre la MML, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) demuestra que esta es una intervención estructural y sostenida en el tiempo, con un enfoque preventivo más que reactivo.

Avance de los trabajos

Según el reporte oficial de la Municipalidad de Lima, los trabajos ya han intervenido más de 3,2 km del cauce del río Rímac y se han retirado aproximadamente 30 000 metros cúbicos de material acumulado entre sedimentos, rocas y residuos. Estas labores comenzaron hace aproximadamente 30 días, lo que refleja un ritmo acelerado de ejecución y un compromiso concreto con la reducción de riesgos.

La MML realiza las tareas en coordinación con el Ministerio de Vivienda (MVCS) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), fortaleciendo el enfoque de prevención frente a posibles crecidas.

Beneficios de la limpieza y descolmatación

Al remover sedimentos y residuos que obstruyen el cauce, se mejora la capacidad hidráulica del río para responder ante lluvias intensas. Más de 57 mil personas, según estimaciones del gobierno, se benefician de esta intervención, especialmente en distritos con riesgos de inundación identificados.

La eliminación de materiales acumulados contribuye a una captación más eficiente del recurso hídrico, lo cual puede tener impactos positivos para el abastecimiento, especialmente en zonas de la capital. Además de limpiar, se perfilan diques y se canalizan tramos críticos, lo que ayuda a estabilizar las márgenes del río y reducir la erosión.

La intervención forma parte de una estrategia más amplia del MVCS y la ANA, que identifica 26 puntos críticos a lo largo de la cuenca para actuar hasta abril de 2026.