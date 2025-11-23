0
¿Este lunes 24 y martes 25 de noviembre será el paro de 48 horas? Lo último sobre la manifestación

Tras confirmarse un paro de transportistas de 48 horas, muchos ciudadanos buscan conocer si la paralización será el lunes 14 y martes 25 de noviembre.

Roxana Aliaga
El paro de transportistas de 48 horas no será el 24 y 25 de noviembre.
El paro de transportistas de 48 horas no será el 24 y 25 de noviembre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
¿Hay paro de transportistas mañana lunes 24 de noviembre? Es la pregunta que se hacen diversos peruanos tras los diversos ataques que están recibiendo conductores, quienes han asegurado que los cupos han subido por fiestas de fin de año.

Paro de transportistas de 48 horas: ¿Es el lunes 24 y martes 25 de noviembre?

A pesar de que el presidente José Jerí ha dispuesto estado de emergencia por 30 días más, los conductores de diversas empresas han indicado que siguen siendo extorsionados e incluso se han reportado atentados contra ellos, por ello, indicaron que se realizaría un paro de transportistas de 48 horas.

Por el momento, no se ha establecido una fecha de la protesta; esto quiere decir que los ciudadanos saldrán a trabajar con total normalidad el lunes 24 y martes 25 de noviembre.

paro de transportistas

El paro de transportistas de 48 horas aún no tiene fecha oficial.

Por su parte, Miguel Palomino, uno de los voceros del sector, indicó que no permitirán una muerte de más, además, se espera que el Estado peruano presente resultados tangibles ante la situación actual que está afectado al sector, ya que ahora deben pagar más dinero por salir a trabajar.

"Si está pagando 5,000 soles, ahora tiene que pagar 8, 000 soles por el tema de fiestas", comentó el vocero, quien aseguró que los conductores están trabajando con temor a sufrir algún ataque.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

