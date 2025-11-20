0

Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: confirman protesta tras aumento de extorsiones

Vocero del sector transporte indicó que realizarán una nueva paralización de 48 horas en Lima y Callao. Conoce AQUÍ cuándo será la protesta.

Roxana Aliaga
El paro de transportistas por 48 horas aún no tiene una fecha pactada.
El paro de transportistas por 48 horas aún no tiene una fecha pactada. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
COMPARTIR

A pesar de que el presidente José Jerí amplió el estado de emergencia en Lima y Callao. Diversos transportistas indicaron que siguen siendo extorsionados, además, indicaron que los delincuentes elevaron la cuota que deben pagar por fiestas de fin de año.

José Jerí anunció el Estado de Emergencia.

PUEDES VER: Presidente José Jerí declaró estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Hasta cuándo será?

"Si está pagando 5,000 soles, ahora tiene que pagar 8, 000 soles por el tema de fiestas", puntualizó Miguel Palomino, uno de los voceros de este importante sector, que sigue siendo victima de la delincuencia en el país.

Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: ¿Cuándo será la protesta?

Ante el incremento de extorsión y asesinatos a choferes, este importante sector del país ha indicado que no permitirá un muerto más, por ello, confirmaron un nuevo paro de transportistas de 48 horas.

"El paro va sí o sí de 48 horas. Estamos esperando el acuerdo de las empresas de transporte. Solamente esperamos la fecha del paro", manifestó el vocero de uno de los gremios de transportistas.

Los gremios de transporte exigen el Ministerio del Interior reforzar la seguridad en puntos críticos y acelerar las investigaciones, ya que tras las medidas implantadas por el gobierno de José Jerí no han visto un resultado tangible.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Cuándo depositan el retiro AFP si mi DNI termina en 0, 1, 2 o 3? Estas son las fechas clave

  2. Cronograma de pagos Banco de la Nación noviembre 2025 para el sector público

  3. Municipalidad de Lima recuperó espacios públicos que eran invadidos por ambulantes previo a la campaña navideña

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano