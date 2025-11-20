- Hoy:
Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: confirman protesta tras aumento de extorsiones
Vocero del sector transporte indicó que realizarán una nueva paralización de 48 horas en Lima y Callao. Conoce AQUÍ cuándo será la protesta.
A pesar de que el presidente José Jerí amplió el estado de emergencia en Lima y Callao. Diversos transportistas indicaron que siguen siendo extorsionados, además, indicaron que los delincuentes elevaron la cuota que deben pagar por fiestas de fin de año.
"Si está pagando 5,000 soles, ahora tiene que pagar 8, 000 soles por el tema de fiestas", puntualizó Miguel Palomino, uno de los voceros de este importante sector, que sigue siendo victima de la delincuencia en el país.
Paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao: ¿Cuándo será la protesta?
Ante el incremento de extorsión y asesinatos a choferes, este importante sector del país ha indicado que no permitirá un muerto más, por ello, confirmaron un nuevo paro de transportistas de 48 horas.
"El paro va sí o sí de 48 horas. Estamos esperando el acuerdo de las empresas de transporte. Solamente esperamos la fecha del paro", manifestó el vocero de uno de los gremios de transportistas.
Los gremios de transporte exigen el Ministerio del Interior reforzar la seguridad en puntos críticos y acelerar las investigaciones, ya que tras las medidas implantadas por el gobierno de José Jerí no han visto un resultado tangible.
