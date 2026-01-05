Últimas semanas para el retiro AFP: solicitudes de hasta S/ 22.000 terminan antes del 18 de enero

El proceso para retirar fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en Perú durante el inicio de 2026 ha generado confusión entre los afiliados debido a las fechas oficiales y la operatividad práctica del trámite. Aunque los comunicados oficiales han señalado que el plazo para solicitar el retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) concluiría el domingo 18 de enero de 2026, la realidad operativa es distinta, pues ese día no se tramitan solicitudes.

En consecuencia, el verdadero último día hábil para registrar la solicitud varía. Este detalle es clave para miles de afiliados que aún no han registrado su pedido o que planean hacerlo en los últimos días, ya que una vez pasada la fecha, no habrá opción de acceder a los fondos de AFP bajo esta modalidad.

Comunicado oficial anuncia que fecha final para solicitar retiro de AFP es el próximo 18 de enero / FOTO: Asociación de AFP

¿Qué es el retiro de AFP y por qué es importante en 2026?

El retiro de AFP es una medida extraordinaria aprobada en el país que permite a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) retirar una parte de sus ahorros previsionales antes de jubilarse. En este ciclo, que muchos llaman el octavo retiro, los afiliados pueden pedir hasta 4 UIT, lo que para este 2026 equivale a un monto máximo mayor debido al ajuste del valor de la UIT.

Este mecanismo busca brindar liquidez a las personas en contextos económicos complejos, permitiendo que accedan parcialmente a sus fondos acumulados ante necesidades personales o familiares. Sin embargo, también es objeto de debate entre economistas y trabajadores, ya que puede tener implicancias en la pensión futura.

Plazo oficial para solicitud de AFP 2026

Los comunicados de las AFP y de las autoridades financieras señalaban que el plazo oficial para presentar la solicitud culmina el domingo 18 de enero de 2026. No obstante, la situación es diferente. El viernes 16 de enero de 2026 será el último día para el trámite.

La razón por la que esta fecha se considera la oportunidad final, es porque el domingo 18 no es un día hábil, y las plataformas digitales de las administradoras únicamente procesan solicitudes de lunes a viernes dentro de horarios establecidos. Esto significa que después del viernes 16, los afiliados ya no podrán ingresar su solicitud, aunque el cómputo oficial termine dos días después.

¿Quiénes pueden solicitar el retiro?

Afiliados al Sistema Privado de Pensiones que aún no han registrado su retiro.

Personas que esperan aprovechar el aumento en el valor de la UIT para 2026 y, por ende, puedan recibir hasta S/22,000 aproximadamente (equivalente a 4 UIT con el valor actualizado).

¿Qué pasa después de enviar la solicitud?

Una vez registrada la solicitud dentro del periodo habilitado (hasta 16 de enero de 2026), la AFP procesará el trámite y programará los desembolsos de acuerdo con la normativa vigente. Estos pagos suelen hacerse en etapas mensuales, dado que cada UIT se desembolsa en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.