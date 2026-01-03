¿Todavía puedo registrar mi solicitud de retiro de AFP? Esto es lo ÚLTIMO que se sabe

En el marco del octavo retiro de fondos de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) en Perú, miles de afiliados siguen interesados en saber si aún es posible solicitar este retiro extraordinario de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalente a alrededor de S/ 22 000, de sus cuentas individuales del Sistema Privado de Pensiones.

Según las normas vigentes y los cronogramas oficiales, el registro de solicitudes para retirar recursos sigue vigente y sí se puede realizar, siempre y cuando se cumpla con los plazos y horarios habilitados por las AFP y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

¿Qué debes saber sobre las fechas?

El periodo oficial para presentar tu solicitud de retiro comenzó el 21 de octubre de 2025 al entrar en vigencia la norma que permite este acceso extraordinario a los fondos de pensiones.

A partir del 4 de diciembre de 2025, se habilitó un periodo libre en el que cualquier afiliado puede registrar su solicitud sin necesidad de seguir un cronograma según el último dígito del DNI. El plazo máximo establecido por la norma es hasta el 18 de enero de 2026, que completa los 90 días calendario que la SBS autorizó para hacer los registros.

Sin embargo, en la práctica, como el domingo 18 de enero de 2026 cae día no laborable, el último día hábil en que podrás registrar tu solicitud online o en físico es el viernes 16 de enero de 2026 (de 08:00 a. m. a 06:00 p. m.). Esto significa que si aún no has ingresado tu solicitud de retiro, aún estás a tiempo.

¿Cómo y dónde registrar tu solicitud?

Para hacer el trámite, debes:

Ingresar a la plataforma oficial de tu AFP (por ejemplo, Prima, Integra, Hábitat o Profuturo) con tu número de DNI y tu clave web personal.

Completar los datos requeridos y registrar la solicitud de retiro dentro del periodo y horario habilitado.

Asegurarte de tener una cuenta bancaria activa a tu nombre donde se depositarán los fondos conforme al proceso de desembolso.

Fechas clave del retiro AFP

Periodo habilitado para registrar solicitudes: