¿Cuándo será el paro de 48 horas en Lima y Callao? Esto es lo último CONFIRMADO por los gremios
El nuevo paro de 48 horas que se ha advertido en Lima y Callao, surge a raíz de los constantes ataques mortales contra los trabajadores del sector de transportistas.
En medio de una aumento notorio de violencia y extorsiones que sacude al transporte público en Lima y Callao, los gremios del sector han lanzado un ultimátum firme: advierten que podrían paralizar sus operaciones durante 48 horas si no hay una respuesta contundente por parte del Estado.
Esta amenaza tomó fuerza tras una serie de atentados contra unidades y choferes, que han generado temor entre los conductores y los usuarios. Más allá de una simple protesta laboral, se trata de una medida de presión y defensa legítima frente a lo que consideran un abandono institucional en materia de seguridad.
Los transportistas reclaman acciones urgentes ante el 'desborde criminal' en las rutas, exigiendo la intervención explícita de la policía y las Fuerzas Armadas, así como mecanismos de control territorial para evitar que mafias sigan imponiendo su ley sobre quienes trabajan diariamente transportando miles de personas.
Paro de transportistas fue anunciado por gremios ante ola de inseguridad / FOTO: Difusión
Frente a ello, fuentes del gremio han señalado que la manifestación podría darse durante la última semana de noviembre de 2025, entre el lunes 24 y el viernes 28, si persistiera la inseguridad. Este contexto refleja no solo la gravedad de la crisis de seguridad en la capital peruana, sino también un momento de alta tensión entre los transportistas y el gobierno, que se ve presionado para demostrar que puede proteger a un sector vital para la movilidad urbana.
¿Qué motiva el paro de transportistas?
El detonante inmediato de la advertencia fue un ataque armado reciente a un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres, que ha sido interpretado por los gremios como una manifestación más de la impunidad y el riesgo constante al que están expuestos conductores y unidades.
Los transportistas denuncian un aumento de la extorsión, con criminales que exigen cupos y que han intensificado sus demandas, especialmente en épocas festivas como Navidad y Año Nuevo. Reclaman que el Estado aún no ha cumplido con acuerdos ni garantías efectivas de seguridad: piden bases militares móviles, una mayor presencia policial y un control territorial sostenido.
Según sus líderes, se trata de una "medida de defensa legítima" ante lo que consideran un abandono institucional, y advierten que no tolerarán más ataques sin represalias.
¿Hay fecha confirmada para el paro?
Hasta ahora, no se ha oficializado una fecha concreta para el paro de 48 horas: la advertencia sigue siendo condicional, basada en la ocurrencia de un "nuevo acto criminal" No obstante, algunos líderes del gremio manejan una franja estimada: de acuerdo con fuentes, se evalúa hacer la paralización durante la última semana de este mes.
Esta ventana temporal no ha sido asegurada oficialmente por todos los gremios, por lo que el paro aún está en el terreno de la amenaza más que en la convocatoria formal.
Demandas de los transportistas
Exigen que el gobierno actúe con efectividad ante la criminalidad y no solo piden medidas puntuales, sino una estrategia integral para proteger rutas vulnerables. Entre sus exigencias figura la participación activa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, especialmente en zonas consideradas "críticas" o donde operan mafias extorsionadoras.
