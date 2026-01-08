Municipalidad de Puente Piedra se alista para su 99° aniversario y anuncia buena noticia para los vecinos

Puente Piedra cumplirá 99 años de fundación en el mes de febrero y a varias semanas de esta fecha, la municipalidad ya se alista para la importante celebración. El alcalde, Rennán Espinoza, confirmó que se realizará un gran evento, pero eso no es todo, ya que compartió una buena noticia a los vecinos.

Mediante TikTok, se compartió videos de lo que viene siendo la preparación del evento por los 99 años de fundación del distrito y se aprecia la instalación de un escenario en el Estadio Municipal de Puente Piedra, para que los artistas invitados se presenten al público con sus mejores temas.

Por otro lado, el burgomaestre del distrito publicó un video realizando una consulta a los vecinos: "¿Hacemos un día de celebración o dos?", mencionó Rennán Espinoza. Cabe señalar que el concierto será el 13 de febrero, por lo que el 14, San Valentín, también se podría hacer otro evento.

"Gran evento que se va a realizar por nuestro 99 aniversario de Puente Piedra, en febrero", agregó el alcalde. "Algunos me dicen, 'celebra el 13 que es la verbena y el 14, por el Día del Amor y Amistad', dime, ¿uno o dos días de celebración", señaló Rennán al público, en su video de TikTok.

Hasta el momento, solo se conoce que el concierto por el aniversario de Puente Piedra se realizará el viernes 13 de febrero, en el Estadio Municipal, pero todavía no se ha publicado los artistas que se presentarán. Se espera que en los siguientes días se comparta el afiche oficial del evento.

"Solo dejen entrar con DNI a los que son de Puente Piedra", "2 días, pero deja que entren a puerta abierta para que no vea aglomeraciones", "2, pero uno que sea en la Plaza de Armas", "Qué vengan Bella Luz, Son de Duke, Los Olímpicos de Huancayo y Armonía 10", "Alcalde que sean 2, pero sería la gente de Puente Piedra nada más", comentaron los usuarios.