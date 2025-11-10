¿Transportistas realizarán nuevo paro este 14 de noviembre? Lo último confirmado por gremios

Se confirmó la marcha nacional para este 14 de noviembre, lo que genera alerta a la ciudadanía en Lima, quienes podrían verse afectados con la libre transitabilidad o la posible suspensión de clases presenciales. En este marco, es importante conocer cuál es la postura del gremio de transporte y si realizarán un nuevo paro.

¿Habrá paro de transportistas este viernes 14 de noviembre?

Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), CONFIRMÓ que diversos gremios participarán de la marcha del viernes 14 de noviembre; sin embargo, no habrá paro de vehículos de transporte público. Asimismo, tampoco se aseguró apagado de motores.

Esta decisión de determinados gremios, se toma en vista a las víctimas del sector transporte, pese a las acciones del gobierno de José Jerí, como la declaración de estado de emergencia. "No se ha solucionado nada, la inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias", manifestó.

Se descarta paro de transportistas este viernes 14 de noviembre.

"Desde acá, aprovecho para hacer un llamado a la unidad a todos los hermanos transportistas y organizaciones sociales que debemos unir una sola fecha para el 14 de noviembre. Igualmente, a los jóvenes de la Generación Z; a los amigos de Gamarra; a nuestros hermanos colectiveros de Lima y Callao, tanto de Lima norte, sur, este; a los mercados; a los estudiantes.", declaró el vocero de Asotrani para RPP.

Mientras que Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), descartó su participación en esta nueva manifestación, puesto que asegura que tiene fines políticos. "No vamos a participar en paros políticos. Ellos son ilegales", señaló el dirigente, que en otras ocasionó lideró los paro de transportistas en Lima y Callao.

Marcha en Lima este 14 de noviembre contra el Congreso

El 14 de noviembre se realizará en Lima una marcha nacional contra el Congreso de la República del Perú, convocada principalmente por colectivos ciudadanos y el grupo conocido como Generación Z. La movilización busca expresar el descontento de la población frente a la impunidad y la inseguridad ciudadana.

El punto de concentración será en la Plaza 2 de Mayo este 14 de noviembre.

La concentración está programada para las 5:30 p.m. en la Plaza 2 de Mayo, en el Centro de Lima, desde donde los manifestantes planean desplazarse por diversas calles del Cercado. Los organizadores han señalado que se trata de una protesta pacífica y sin afiliación política, cuyo propósito es exigir reformas reales, transparencia y acciones efectivas contra la corrupción y el crimen organizado.