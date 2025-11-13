Confirman clases virtuales este 14 de noviembre por paro: aplica para colegios públicos y privados

Los colegios públicos y privados de Lima tendrán clases virtuales este viernes 14 de noviembre, según el Ministerio de Educación (Minedu), debido al paro de transportistas que se desarrollará mañana. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) emitió un comunicado brindando más detalles.

Minedu confirma clases virtuales por paro de transportistas

"Ante el anunciado paro de un sector de los transportistas previsto para el viernes 14 de noviembre, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) ha considerado conveniente disponer que, ese día, los estudiantes de las instituciones educativas públicas reciban sus clases de manera remota o virtual.", se informó.

Suspenden clases presenciales en Lima y Callao por paro de transporte.

"Esta medida se adopta con el fin de resguardar la integridad y seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Esta disposición también se aplica para los colegios privados. Sin embargo, en el marco de su autonomía, estas instituciones podrán adoptar las medidas que consideren necesarias.", agregó la DRELM.

Ante este reciente anuncio, le recomendamos que tome las precauciones del caso si su menor hijo es estudiante de un colegio público, puesto que recibirá clases de manera virtual. En caso de una institución privada, será importante que consulte qué medida se tomará, puesto que la suspensión de actividades presenciales no es obligatoria.

Marcha y paro de transportistas este viernes 14 de noviembre

Esta nueva marcha ha sido convocada por la Generación Z y otros grupos ciudadanos, como una movilización nacional que busca protestar contra la inseguridad ciudadana. Adicional a ello, diversos gremios de transporte han confirmado su participación en la protesta que tiene como objetivo reclamar frente al Congreso.

El punto de concentración será en la Plaza 2 de Mayo este 14 de noviembre.

Es importante precisar que si bien los gremios de transportistas confirmaron que sí participarán de alguna manera en la movilización del 14 de noviembre, no habrá un paro total del servicio ni un apagado general de motores. Sin embargo, la ciudadanía debe tomar precauciones ante eventuales inconvenientes respecto a la movilización.