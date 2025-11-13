- Hoy:
¿A qué hora iniciará el paro de transportistas este 14 de noviembre y qué gremios participarán?
Tras confirmarse una nueva marcha convocada por la Generación Z, diversos gremios de transportistas señalaron su participación para el viernes 14 de noviembre.
La Generación Z convocó una nueva marcha nacional para este viernes 14 de noviembre, en contra del Congreso de la República y su falta de acción ante la actual problemática del país. Adicional a ello, gremios de transportistas confirmaron su participación en esta protesta, lo que genera alerta en la ciudadanía.
Paro de transportistas 14 de noviembre: ¿a qué hora inicia?
Esta marcha en Lima y Callao no contará con la participación total del sector de transporte público; sin embargo, se precisa que algunas empresas apoyarán la medida. Por lo que las movilizaciones comenzarían desde las 5:00 a. m., lo que podría provocar complicaciones para movilizarse a los respectivos destinos.
Ciudadanos se verían afectados por el nuevo paro de transportistas.
Es importante precisar que mañana, 14 de noviembre, sí habrá movilización en el país, pero no habrá una paralización masiva del transporte público que afecte todos los servicios de forma general. Le recomendamos que tome las medidas del caso para evitar complicaciones al momento de desplazarse.
¿Qué gremios de transporte participarán del paro?
Como lo mencionamos previamente, este viernes 14 de noviembre habrá movilización de transportistas, pero no se ha confirmado un paro total, puesto que el sector se encuentra dividido por diversas posturas. Conoce qué gremios acatarán la medida y los que no, además, sepa qué mencionaron los representantes.
- Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani): confirmó la participación en la marcha del 14 de noviembre
- Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas: no apoyará el paro
- Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores: apoyo parcial a las protestas
- Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT): no se sumará a las protestas
