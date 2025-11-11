Marcha del 14 de noviembre: hora, lugar de concentración y qué gremios participarán

En el contexto cada vez más crítico para la seguridad ciudadana, el Perú vive una escalada de violencia, crimen organizado y extorsiones que ha generado indignación social. Ante esta situación, diversos colectivos ciudadanos han decidido salir a las calles para expresar su malestar por lo que consideran una inacción de las autoridades. Así, se ha convocado para este viernes 14 de noviembre de 2025 una marcha nacional con epicentro en Lima, en la Plaza 2 de Mayo, para manifestar contra la falta de respuestas institucionales.

La movilización ocurre en paralelo a un ambiente de división entre gremios: mientras algunos han decidido sumarse a la convocatoria, aunque sin paralización de actividades, otros han optado por mantenerse al margen. Este matiz de participación refleja la complejidad del escenario social: una demanda común por mayor seguridad, pero una estrategia distinta según cada sector.

¿Qué gremios participarán y cuáles se abstienen?

En torno a la movilización del 14 de noviembre, se registran las siguientes posturas:

Gremios que sí participarán

La Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (ASOTRANI) confirmó que algunos de sus miembros acompañarán la marcha, aunque han descartado realizar un paro o apagado de motores como parte del acto.

Colectivos ciudadanos como la Generación Z lideran la convocatoria principal y han explícitamente llamado a participar en la marcha para denunciar la violencia, la inseguridad y la impunidad.

Este 14 de noviembre se realizará una nueva marcha en el Perú / FOTO: Difusión

Gremios que no participarán o se mantienen al margen

La Cámara Internacional del Transporte (CIT) se declaró en contra de participar, argumentando que considera que la movilización tiene fines políticos y no formales de gremio.

En general, dentro del sector transporte se hace la salvedad de que no habrá paro de actividades, lo que implica que si bien algunos se suman a la manifestación, no habrá afectación de servicio o bloqueo por parte del gremio en su conjunto.

Detalles de la movilización

Lugar de concentración: Plaza 2 de Mayo, en el Centro de Lima.

Hora de inicio: A partir de las 17:30 horas (5:30 p.m.) del viernes 14 de noviembre.