Declaran nuevo feriado para este 27 de noviembre en Perú: ¿Quiénes descansan y por qué?

La región de Pasco se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su fundación política, una fecha cargada de historia y orgullo para todos los pasqueños. Este jueves 27 de noviembre de 2025 será un día especial para la región, pues se conmemorará el 71.º aniversario de la creación política de Pasco, establecida oficialmente en 1944.

El festejo no solo será motivo de actividades cívicas, culturales y artísticas, sino también de descanso para muchos trabajadores, ya que, esta fecha fue declarada feriado no laborable para toda la región. Desde el año 2015, cada 27 de noviembre Pasco se viste de gala para recordar su historia, su identidad minera y su aporte al desarrollo nacional.

¿Por qué el 27 de noviembre es feriado en Pasco?

El 27 de noviembre tiene una gran relevancia para los habitantes de la región. En esa fecha, en el año 1944, se promulgó la ley que dio origen a la Región Pasco, reconociéndola oficialmente como una jurisdicción política y administrativa independiente.

Con el fin de mantener vivo este hito histórico, el Consejo Regional de Pasco aprobó la Ordenanza Regional N.º 130-2007, mediante la cual se declaró feriado no laborable cada 27 de noviembre, a partir de 2015. Este feriado busca rendir homenaje al esfuerzo de los hombres y mujeres que contribuyeron a la creación del departamento y destacar el papel que Pasco ha tenido en la historia económica del Perú.

¿Quiénes descansan el 27 de noviembre en Pasco?

El feriado aplica únicamente para la población que reside o labora en la región Pasco, y alcanza tanto al sector público como al privado, aunque con algunas diferencias:

Sector público: Los trabajadores del Estado que laboran en Pasco tendrán descanso remunerado el jueves 27 de noviembre de 2025, sin obligación de compensar las horas. Las instituciones públicas, oficinas gubernamentales y colegios estatales permanecerán cerrados.

Sector privado: En el caso de las empresas privadas con sede o actividades en Pasco, el descanso también se reconoce como feriado regional, por lo que los trabajadores tienen derecho a no laborar con goce de haber.

Si el empleador decide que el personal trabaje ese día, deberá pagar triple remuneración (una por el día regular, una por el feriado y otra adicional, según la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo - D. S. N.º 012-92-TR).

Este descanso no aplica para otras regiones del país; únicamente se celebra en el ámbito territorial de Pasco, comprendiendo las provincias de Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.