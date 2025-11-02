¿Noviembre tiene más días feriados? Esto es lo que se sabe, según el calendario actualizado de 2025

Cuando se trata de consultar los feriados nacionales para una planificación tanto personal como laboral, es fundamental confirmar cuántos quedan por llegar en el año y si durante un mes específico habrá más oportunidades de descanso oficial. En el caso del mes de noviembre de 2025, surge precisamente esta duda: después del feriado del Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, ¿queda algún otro día feriado nacional obligatorio durante el resto del mes?

Ante ello, AQUÍ te dejamos la información oficial reciente para responder esa interrogante y además repasar cuáles son los feriados nacionales que aún restan para todo el 2025 en el país.

¿Habrá más feriados nacionales en noviembre de 2025?

Según el calendario oficial de feriados del país para 2025, el 1 de noviembre (sábado) es el único feriado nacional obligatorio que corresponde al mes de noviembre.

También se precisa que el lunes 3 de noviembre no está declarado como feriado ni como día no laborable a nivel nacional, por lo que no hay un "puente oficial" nacional.

Por tanto, la respuesta es que, no, no habrá más feriados nacionales obligatorios para el resto de noviembre de 2025, más allá del 1 de noviembre.

¿Habrá feriado largo en noviembre?

El hecho de que el feriado del 1 de noviembre caiga en sábado puede generar expectativas de días adicionales, pero el calendario oficial no contempla esta extensión para el sector privado o público a nivel nacional.

Esto no descarta que en alguna región o sector público se declare un día no laborable adicional o algún descanso especial, pero esos no constituyen feriados nacionales obligatorios para todos los trabajadores.

Feriados nacionales que aún restan en 2025

A continuación, se presenta el listado de los feriados nacionales del año 2025 que aún están por venir (o que ya están en el calendario), incluyendo los que ya mencionamos.

8 de diciembre: Lunes - Inmaculada Concepción

Lunes - Inmaculada Concepción 9 de diciembre: Martes - Batalla de Ayacucho

Martes - Batalla de Ayacucho 25 de diciembre: Jueves - Navidad

Si bien estas son las jornadas de descanso obligatorio, pueden existir días no laborables, o descansos especiales regionales o sectoriales, que no necesariamente aplican al conjunto del país de la misma forma.