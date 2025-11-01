- Hoy:
¿Es oficial que el 3 y 4 de noviembre es feriado? Conoce si te corresponde dos días de descanso
Diversas personas buscan conocer si el lunes 3 y martes 4 de noviembre es feriado nacional. Conoce AQUÍ si te corresponde descansar estas fechas.
Los feriados nacionales son muy importantes para muchas personas, porque pueden realizar pequeños viajes, visitar a sus seres queridos o descansar y tener tiempo para ellos varios días. Por ello, tras haber celebrado el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, diversos ciudadanos se cuestionan si el lunes 3 y martes 4 son considerados días libres en el país.
¿Es feriado largo el 3 y 4 de noviembre? Esto indica El Peruano
El penúltimo mes del año comenzó con el Día de Todos los Santos. Para sorpresa de muchos, esta efeméride cayó sábado 1 de noviembre, lo cual permitió a diversos ciudadanos realizar pequeños viajes o visitar a sus seres quedos en los cementerios.
En redes sociales, muchos han indicado que el 3 y 4 de noviembre ha sido declarado feriado, pero esto es totalmente falso, ya que según el Decreto Legislativo N° 713, publicado en El Peruano, estos días no son considerados efemérides o días no laborables, por ende, las actividades laborales se realizarán con total normalidad.
El 4 y 3 de noviembre no es feriado largo.
¿Qué feriados le quedan al 2025?
A continuación, podrás conocer cuáles son los feriados que le restan al 2025. Arma tus planes porque podrás acceder a varios días de descanso en el mes de diciembre, ya que en noviembre solo hay un día libre a nivel nacional.
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?
La diferencia es que un feriado nacional les ofrece un descanso obligatorio a la población; mientras que un día laborable solo está dirigido al sector público y es opcional para los ciudadanos que laboran en empresas privadas.
