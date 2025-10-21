- Hoy:
El próximo feriado nacional para peruanos en 2025: esta es la fecha que marca el calendario oficial y qué se celebra
Muchos trabajadores del Perú se preparan para conmemorar una nueva fecha de celebración ya instaurada en el calendario nacional como feriado.
El próximo 1 de noviembre de 2025 se celebra en Perú un feriado de gran significado cultural y religioso: el Día de Todos los Santos. Esta fecha, profundamente arraigada en la tradición católica, invita a la reflexión y a la memoria de todos aquellos que han alcanzado la santidad, así como a honrar a los seres queridos que han partido. Además, en Perú forma parte de un conjunto de festividades que integran costumbres ancestrales con creencias religiosas.
PUEDES VER: ¿Se confirmó feriado largo a nivel nacional este lunes 27 y martes 28 de octubre? Esto se sabe, según El Peruano
Este feriado es un momento para que las familias visiten cementerios, coloquen ofrendas, y celebren la vida de quienes han partido. Si bien la conmemoración tiene un origen religioso, el descanso obligatorio o no depende del país y su legislación laboral.
¿Qué se conmemora el 1 de noviembre?
El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana instituida para rendir homenaje a todos los santos, reconocidos o anónimos, que han alcanzado la santidad y están en la gloria de Dios. Fue establecido por el Papa Gregorio III en el siglo VIII y posteriormente extendido a toda la Iglesia por el Papa Gregorio IV.
Este 1 de noviembre es el siguiente feriado del año 2025 en Perú / FOTO: Difusión
En algunos países, el 1 de noviembre se centra en la veneración de los santos, mientras que el 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) está dedicado específicamente a recordar a los muertos. Sin embargo, en muchas regiones, ambas fechas se celebran de manera conjunta.
¿Es feriado obligatorio? ¿Quiénes descansan?
En Perú, El Salvador y otros países, el 1 de noviembre sí es feriado nacional obligatorio, por lo que la mayoría de trabajadores del sector público y privado descansan ese día.
Es importante que los trabajadores consulten su contrato laboral o convenio colectivo, ya que algunas empresas otorgan este día como parte de sus políticas internas aunque no sea obligatorio por ley.
¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 1 de noviembre?
En caso de que un trabajador peruano labore el 1 de noviembre, el pago por este día se rige por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 713 y la Ley Nº 29351. Las condiciones son las siguientes:
- El trabajador tiene derecho a que se le compense con un pago adicional equivalente al 100% de su remuneración diaria, es decir, se le paga el doble por el día trabajado.
- En otras palabras, el pago debe ser la suma de la remuneración diaria habitual más una remuneración igual adicional por laborar en feriado.
- Alternativamente, el empleador puede otorgar un día de descanso compensatorio, si así lo acuerdan ambas partes.
Este pago aplica a todos los trabajadores que laboren en feriados nacionales oficiales, salvo aquellos exentos por naturaleza del trabajo o actividades esenciales.
¿Quiénes descansan durante este feriado en Perú?
En Perú, el 1 de noviembre es un feriado nacional oficial reconocido por el Estado, lo que significa que la mayoría de los trabajadores tienen derecho a un día de descanso obligatorio. Esto incluye:
- Empleados del sector público.
- Trabajadores del sector privado regidos por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Ley N° 728) o contratos similares.
- Trabajadores bajo el régimen general laboral.
Es importante destacar que algunas actividades consideradas esenciales o de servicio continuo pueden operar durante este día, aunque deben cumplir con las normativas sobre compensación laboral.
