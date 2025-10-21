El próximo feriado nacional para peruanos en 2025: esta es la fecha que marca el calendario oficial y qué se celebra

El próximo 1 de noviembre de 2025 se celebra en Perú un feriado de gran significado cultural y religioso: el Día de Todos los Santos. Esta fecha, profundamente arraigada en la tradición católica, invita a la reflexión y a la memoria de todos aquellos que han alcanzado la santidad, así como a honrar a los seres queridos que han partido. Además, en Perú forma parte de un conjunto de festividades que integran costumbres ancestrales con creencias religiosas.

Este feriado es un momento para que las familias visiten cementerios, coloquen ofrendas, y celebren la vida de quienes han partido. Si bien la conmemoración tiene un origen religioso, el descanso obligatorio o no depende del país y su legislación laboral.

¿Qué se conmemora el 1 de noviembre?

El Día de Todos los Santos es una solemnidad cristiana instituida para rendir homenaje a todos los santos, reconocidos o anónimos, que han alcanzado la santidad y están en la gloria de Dios. Fue establecido por el Papa Gregorio III en el siglo VIII y posteriormente extendido a toda la Iglesia por el Papa Gregorio IV.

Este 1 de noviembre es el siguiente feriado del año 2025 en Perú / FOTO: Difusión

En algunos países, el 1 de noviembre se centra en la veneración de los santos, mientras que el 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos) está dedicado específicamente a recordar a los muertos. Sin embargo, en muchas regiones, ambas fechas se celebran de manera conjunta.

¿Es feriado obligatorio? ¿Quiénes descansan?

En Perú, El Salvador y otros países, el 1 de noviembre sí es feriado nacional obligatorio, por lo que la mayoría de trabajadores del sector público y privado descansan ese día.

Es importante que los trabajadores consulten su contrato laboral o convenio colectivo, ya que algunas empresas otorgan este día como parte de sus políticas internas aunque no sea obligatorio por ley.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el 1 de noviembre?

En caso de que un trabajador peruano labore el 1 de noviembre, el pago por este día se rige por el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 713 y la Ley Nº 29351. Las condiciones son las siguientes:

El trabajador tiene derecho a que se le compense con un pago adicional equivalente al 100% de su remuneración diaria , es decir, se le paga el doble por el día trabajado.

Alternativamente, el empleador puede otorgar un día de descanso compensatorio, si así lo acuerdan ambas partes.

Este pago aplica a todos los trabajadores que laboren en feriados nacionales oficiales, salvo aquellos exentos por naturaleza del trabajo o actividades esenciales.

¿Quiénes descansan durante este feriado en Perú?

En Perú, el 1 de noviembre es un feriado nacional oficial reconocido por el Estado, lo que significa que la mayoría de los trabajadores tienen derecho a un día de descanso obligatorio. Esto incluye:

Empleados del sector público.

Trabajadores del sector privado regidos por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Ley N° 728) o contratos similares.

Trabajadores bajo el régimen general laboral.

Es importante destacar que algunas actividades consideradas esenciales o de servicio continuo pueden operar durante este día, aunque deben cumplir con las normativas sobre compensación laboral.