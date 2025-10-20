¿Se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de octubre? Lo último según Minedu

Este mes trae consigo diversos días libres como el viernes 24, que se celebrará los 99° aniversario de la provincia de San Román, en Juliaca. Esta fecha corresponde a un feriado regional en dicha zona de Puno, generando que los padres de familia tengan dudas respecto a la realización de clases este jueves 23 y 24 de octubre.

¿Habrá clases este jueves 23 y viernes 24 de octubre?

El jueves 23 de octubre se desarrollarán las clases con normalidad; sin embargo, el viernes 24 se suspenderán debido al feriado regional en San Román, según lo indicado en la Ley N.º 13293, promulgada el 12 de enero de 1960. Cabe destacar que esta medida solo aplica en dicha zona, no es a nivel nacional.

El 24 de octubre es feriado regional para la Provincia de San Román, capital de Juliaca.

¿Qué se celebra el 24 de octubre en el Perú?

El 24 de octubre se celebra en el Perú el Aniversario de la provincia de San Román, cuya capital es Juliaca, en el departamento de Puno. Durante esta fecha, se realizan actividades cívicas, culturales y festivas, como desfiles escolares, serenatas, ferias gastronómicas y eventos artísticos que reúnen a los habitantes y visitantes.

Fecha: 24 de octubre

24 de octubre Motivo: Aniversario de creación política de la provincia de San Román

Aniversario de creación política de la provincia de San Román Lugar: Juliaca, Puno

Juliaca, Puno Tipo: Feriado local solo en la provincia de San Román

¿Cuál es la diferencia entre feriado nacional y regional?

Un feriado nacional es aquel que rige en todo el territorio peruano y es establecido mediante una ley o decreto supremo del Gobierno Central. Durante estos días, tanto las entidades públicas como las empresas privadas deben otorgar descanso remunerado a sus trabajadores.

En cambio, un feriado regional o local solo se aplica en determinadas regiones, provincias o distritos, y suele ser declarado por los gobiernos regionales o municipales para conmemorar fechas importantes de su historia, como aniversarios de fundación o fiestas patronales.