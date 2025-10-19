¿Confirman la extensión de vacaciones escolares del 20 al 24 de octubre a nivel nacional? Esto indica Minedu

El Ministerio de Educación cuenta con un cronograma escolar establecido para el 2025. Para el mes de octubre se pactó una semana de vacaciones en los colegios estatales a nivel nacionales; sin embargo, diversos padres buscan conocer si lo extenderán del lunes 20 al viernes 24 de octubre.

¿Se entienden las vacaciones escolares del 20 al 24 de octubre?

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, las vacaciones están programadas del 13 al 17 de octubre, esto quiere decir que los estudiantes a nivel nacional regresan a clases este lunes 20, porque hasta el momento, no se ha confirmado la extensión de los días libres.

Calendario escolar 2025, según el Minedu

A continuación, podrás conocer las fechas del calendario escolar 2025 que ha establecido el Ministerio de Educación. Presta mucha atención a la siguiente información.

BLOQUES DURACIÓN FECHA DE INICIO Y FIN Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectiva 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semana 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

Aprueban aumento de sueldo de maestros: ganarían hasta 12,600 soles

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, aprobó el dictamen de los proyectos de ley 1457, 2699 7515 y otros, que sostiene la Remuneración Integra Mensual (RIM) de los docentes del sector público.

Segundo Montalvo, presidente de la comisión, indicó que el incremento gradual y sostenible de la RIM equivale a 120 soles en el 2026, S/140 en el 2027 y S/150 en el 2028. El trabajo se realizará en coordinación al Ministerio de Educación.