¿Confirman la extensión de vacaciones escolares del 20 al 24 de octubre a nivel nacional? Esto indica Minedu
Diversos padres de familia buscan conocer si el Ministerio de Educación extendió las vacaciones escolares hasta el viernes 24 de octubre.
El Ministerio de Educación cuenta con un cronograma escolar establecido para el 2025. Para el mes de octubre se pactó una semana de vacaciones en los colegios estatales a nivel nacionales; sin embargo, diversos padres buscan conocer si lo extenderán del lunes 20 al viernes 24 de octubre.
PUEDES VER: Nuevos beneficios laborales para estos docentes en Perú: pago de CTS, subsidios y mucho más
¿Se entienden las vacaciones escolares del 20 al 24 de octubre?
De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, las vacaciones están programadas del 13 al 17 de octubre, esto quiere decir que los estudiantes a nivel nacional regresan a clases este lunes 20, porque hasta el momento, no se ha confirmado la extensión de los días libres.
Calendario escolar 2025, según el Minedu
A continuación, podrás conocer las fechas del calendario escolar 2025 que ha establecido el Ministerio de Educación. Presta mucha atención a la siguiente información.
|BLOQUES
|DURACIÓN
|FECHA DE INICIO Y FIN
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectiva
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semana
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semana
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
Aprueban aumento de sueldo de maestros: ganarían hasta 12,600 soles
La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, aprobó el dictamen de los proyectos de ley 1457, 2699 7515 y otros, que sostiene la Remuneración Integra Mensual (RIM) de los docentes del sector público.
Segundo Montalvo, presidente de la comisión, indicó que el incremento gradual y sostenible de la RIM equivale a 120 soles en el 2026, S/140 en el 2027 y S/150 en el 2028. El trabajo se realizará en coordinación al Ministerio de Educación.
- Primera Escala Magisterial: S/3.600 por 30 horas; S/4.800 por 40 horas
- Segunda Escala Magisterial: S/3.960 por 30 horas; S/5.280 por 40 horas
- Tercera Escala Magisterial: S/4.320 por 30 horas; S/5.760 por 40 horas
- Cuarta Escala Magisterial: S/4.680 por 30 horas; S/6.240 por 40 horas
- Quinta Escala Magisterial: S/5.400 por 30 horas; S/7.200 por 40 horas
- Sexta Escala Magisterial: S/6.300 por 30 horas; S/8.400 por 40 horas
- Séptima Escala Magisterial: S/6.840 por 30 horas; S/9.120 por 40 horas
- Octava Escala Magisterial: S/7.560 por 30 horas; S/10.080 por 40 horas.
