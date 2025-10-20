- Hoy:
Escolares no tendrán clases este viernes 24 de octubre por importante motivo
Si tu hijo estudia en colegios públicos y privados, entonces debes saber que no habrá clases el viernes 24 de octubre. Más detalles en la nota.
Tras unas merecidas vacaciones, cientos de escolares regresaron a las aulas. Sin embargo, muy pocas personas saben que el viernes 24 de octubre, los alumnos de colegios nacionales y privados no asistirán a clases, por un importante motivo.
Escolares de colegios no tendrán clases el viernes 24 de octubre
De acuerdo a la información brindada por El Peruano, este viernes 24 de octubre es feriado en la región Puno, provincia de San Román, según la Ley N°13293. El sector público accede a un día de descanso adicional.
En ese sentido, los maestros, ni personal académico, laborará la fecha indicada, esto genera que se suspendan las clases en los colegios de la zona. Los días libres no serán recuperables por parte de los trabajadores.
Feriado en la provincia de San Ramón.
Cronograma de actividades, según Minedu
A continuación, podrás conocer cuáles son las actividades que restan al año escolar este 2025. ¡Toma nota!
|BLOQUES
|DURACIÓN
|FECHA DE INICIO Y FIN
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semana
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semana
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
Feriados que restan al 2025
Las personas deben saber que, al año escolar 2025, le restan solo 5 feriados calendarios. Te diremos cuáles son para que armes así tus planes sin ningún problema.
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
- Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
