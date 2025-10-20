Tras unas merecidas vacaciones, cientos de escolares regresaron a las aulas. Sin embargo, muy pocas personas saben que el viernes 24 de octubre, los alumnos de colegios nacionales y privados no asistirán a clases, por un importante motivo.

Escolares de colegios no tendrán clases el viernes 24 de octubre

De acuerdo a la información brindada por El Peruano, este viernes 24 de octubre es feriado en la región Puno, provincia de San Román, según la Ley N°13293. El sector público accede a un día de descanso adicional.

En ese sentido, los maestros, ni personal académico, laborará la fecha indicada, esto genera que se suspendan las clases en los colegios de la zona. Los días libres no serán recuperables por parte de los trabajadores.

Feriado en la provincia de San Ramón.

Cronograma de actividades, según Minedu

A continuación, podrás conocer cuáles son las actividades que restan al año escolar este 2025. ¡Toma nota!

BLOQUES DURACIÓN FECHA DE INICIO Y FIN Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semana 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

Feriados que restan al 2025

Las personas deben saber que, al año escolar 2025, le restan solo 5 feriados calendarios. Te diremos cuáles son para que armes así tus planes sin ningún problema.