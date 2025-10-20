0
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Torneo Clausura
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Escolares no tendrán clases este viernes 24 de octubre por importante motivo

Si tu hijo estudia en colegios públicos y privados, entonces debes saber que no habrá clases el viernes 24 de octubre. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
Escolares no tendrán clases el viernes 24 de octubre.
Escolares no tendrán clases el viernes 24 de octubre.
Tras unas merecidas vacaciones, cientos de escolares regresaron a las aulas. Sin embargo, muy pocas personas saben que el viernes 24 de octubre, los alumnos de colegios nacionales y privados no asistirán a clases, por un importante motivo.

La municipalidad de Comas confirmó la remodelación de pistas y veredas en esta zona.

Escolares de colegios no tendrán clases el viernes 24 de octubre

De acuerdo a la información brindada por El Peruano, este viernes 24 de octubre es feriado en la región Puno, provincia de San Román, según la Ley N°13293. El sector público accede a un día de descanso adicional.

En ese sentido, los maestros, ni personal académico, laborará la fecha indicada, esto genera que se suspendan las clases en los colegios de la zona. Los días libres no serán recuperables por parte de los trabajadores.

Feriado en la provincia de San Ramón.

Feriado en la provincia de San Ramón.

Cronograma de actividades, según Minedu

A continuación, podrás conocer cuáles son las actividades que restan al año escolar este 2025. ¡Toma nota!

BLOQUESDURACIÓNFECHA DE INICIO Y FIN
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
Segundo bloque de semanas de gestión1 semana19/05 al 23/05
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semana12/10 al 17/10
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

Feriados que restan al 2025

Las personas deben saber que, al año escolar 2025, le restan solo 5 feriados calendarios. Te diremos cuáles son para que armes así tus planes sin ningún problema.

  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

