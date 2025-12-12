0

Peruanos tendrán feriado largo de 4 días seguidos a nivel nacional antes de fin de año 2025

Todos los ciudadanos del Perú gozarán de 4 días libres en el mes de diciembre 2025. ¿En qué fechas cae el feriado largo? Revisa el calendario y arma tus planes.

Angie De La Cruz
Trabajadores del sector público y privado accederán a feriado largo antes de acabar el año 2025.
Estamos a poco de celebrar la Navidad en el país, por lo que la población empieza a organizarse para esta gran festividad que une a miles de familias. Además, esta fecha trae consigo un feriado largo, que beneficia al sector público y privado, que podrán disfrutar de 4 días libres para realizar sus actividades favoritas.

Nuevo feriado largo de 4 días consecutivos en Perú

El jueves 25 de diciembre corresponde a un feriado a nivel nacional debido a la celebración de Navidad, sumado a ello, el Estado peruano decretó que el viernes 26 sea día no laborable para el sector estatal. Pero eso no es todo, ya que a estos días se le agrega el sábado 27 y domingo 28.

  • Jueves 25 de diciembre: feriado a nivel nacional por Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable para el sector público
  • Sábado 27 de diciembre: Descanso para el sector público
  • Domingo 28 de diciembre: Descanso para el sector público
Del 25 al 28 de diciembre, se gozará de un feriado largo en Perú.

Esto quiere decir que del 25 al 28 de diciembre del 2025, miles de ciudadanos a nivel nacional tendrán un fin de semana largo, para darse un merecido respiro antes de finalizar el presente año. El calendario en Perú marca cuatro días libres con la finalidad de que se viva la Navidad a plenitud.

Sin embargo, es importante precisar que esta medida afectará de manera directa a las entidades públicas, mientras que los trabajadores del ámbito privado podrán verse beneficiados del descanso largo previo acuerdo con el empleador, ya que muchos sectores requiere de personal en este feriado largo.

Si en caso te corresponde trabajar en Navidad, fecha considerada feriado a nivel nacional, recibirás un pago extra de acuerdo a ley, pero también podrías acceder a un día de descanso sustitutorio. Esta medida dependerá del empleador y cómo se determine el beneficio en dicho caso.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

