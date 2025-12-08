Batalla de Ayacucho: las mejores frases y mensajes para conmemorar este 9 de diciembre

Este martes 9 de diciembre, se celebra la Batalla de Ayacucho, porque se selló la independencia del Perú y se marcó el fin del dominio militar español en todo el territorio. La victoria peruana se llevó a cabo en la Pampa de Ayacucho en 1824.

La fecha es recordada como un momento de gran valentía y espíritu de unidad de los pueblos americanos, ya que participaron soldados de Perú, Colombia, Chile, Argentina, entre otros. A continuación, te presentaremos las mejores frases para conmemorar este día.

La Batalla de Ayacucho selló la independencia del país.

La Batalla de Ayacucho: Frases conmemorativas

Revisa las mejores frases para compartir en tus redes sociales sobre la Batalla de Ayacucho este martes 9 de diciembre del 2025.

La Batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana, y la obra del general Sucre.

La Batalla de Ayacucho selló el proceso de la Independencia.

Honor y gloria a los hombres y mujeres que rompieron para siempre las cadenas de opresión del imperio español en América del Sur.

Ayacucho nos llama a la unión, a una nueva liberación y proceso de nuestra América.

Conmemorar la Batalla de Ayacucho es honrar nuestra libertad, nuestra identidad y a quienes lucharon para construir la nación que somos hoy.

Mensajes para la Batalla de Ayacucho

La Batalla de Ayacucho selló para siempre el proceso de la Independencia de América del Sur. Honor y gloria a los valientes que lucharon en la Pampa de la Quinua.

En cada rincón de nuestra América, la Batalla de Ayacucho resuena como el grito final de libertad. Un monumento a la gloria de nuestros libertadores.

¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! A 200 años de la gesta de Ayacucho, recordamos que la valentía y la unidad de los pueblos son la base de nuestra soberanía.

Ayacucho, cuna de la libertad americana. Su legado nos recuerda la importancia de defender nuestra autonomía y seguir construyendo naciones justas y libres.

Honor a los soldados de ayer y hoy, que con su sacrificio hicieron posible que hoy vivamos en un continente libre. Su coraje permanece en nuestra historia.

¿Desde cuándo el 9 de diciembre es feriado por la Batalla de Ayacucho?

El 30 de diciembre del 2021, la Ley N°31381 fue publicada en el Diario El Peruano. Por ende, fue incluido en el calendario estatal de feriados y desde el 9 de diciembre del 2022 se conmemora. Con esta fecha, nuestro país tiene 13 descansos remunerado oficialmente.

¿Quién fue el héroe de la Batalla de Ayacucho?

El personaje que más destacó en la Batalla de Ayacucho fue el Mariscal Antonio José de Sucre. Él lideró al Ejército Unido Libertador del Perú, llevándolo al triunfo sobre las fuerzas realistas y asegurando la independencia de Sudamérica. En reconocimiento a su mando excepcional, recibió el título de 'Gran Mariscal de Ayacucho'.