Horario de atención de supermercados y centros comerciales por feriado del lunes 8 y martes 9 de diciembre
Este 8 y 9 de diciembre, miles de ciudadanos están a la expectativa de conocer cómo será la atención al público por tratarse de días feriados.
Ante el feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 en el Perú, muchas personas se preguntan si los supermercados y centros comerciales, como Plaza Vea, Metro, Tottus o Wong así como centros comerciales como Mall del Sur, Plaza Norte o Real Plaza, atenderán con normalidad o tendrán horarios especiales.
Para facilitar tu planificación y poder prevenir las compras para casa o viajes, aquí te dejaremos todos los datos actualizados con los horarios de atención que se han compartido para estos días especiales del calendario.
Horarios de supermercados en 8 y 9 de diciembre
Según lo que han comunicado las cadenas comerciales, los supermercados más populares del país atenderán durante estos días con horarios cercanos a los habituales.
- Plaza Vea 08:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Metro 08:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Tottus 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Wong 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Vivanda 08:00 a.m. - 10:00 p.m. (algunas sucursales hasta 10:30 p.m.)
- Mass 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
- Makro 07:30 a.m. - 09:00 p.m.
Estos horarios son los oficiales o estimados de acuerdo a comunicados de las cadenas. Algunos locales pueden variar, especialmente en zonas alejadas o fuera de Lima, por lo que conviene verificar en la página web o redes sociales del supermercado de tu preferencia antes de ir.
Horarios centros comerciales en feriado
Aunque la información oficial es más limitada respecto a centros comerciales específicos, en feriados anteriores, malls importantes mantuvieron horarios normales, por lo que se espera algo similar este 8 y 9 de diciembre. Generalmente, el horario de atención en centros comerciales suele oscilar entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m.
- Mall del Sur: suele abrir desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Plaza Norte: también habitual 10:00 a.m. - 10:00 p.m. en feriados.
- Real Plaza (sucursales comunes): mantienen atención similar a otros días, alrededor de 10:00 a.m. - 10:00 p.m.
Como siempre, es recomendable revisar las redes sociales o página oficial del centro comercial para confirmar horarios y posibles cambios de último minuto.
