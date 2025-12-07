0
¡Oficial! Alianza Lima oficializó la salida de Néstor Gorosito

Horario de atención de supermercados y centros comerciales por feriado del lunes 8 y martes 9 de diciembre

Este 8 y 9 de diciembre, miles de ciudadanos están a la expectativa de conocer cómo será la atención al público por tratarse de días feriados.

Daniela Alvarado
Supermercados peruanos en feriados del 8 y 9 de diciembre
Supermercados peruanos en feriados del 8 y 9 de diciembre | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Ante el feriado largo del lunes 8 y martes 9 de diciembre de 2025 en el Perú, muchas personas se preguntan si los supermercados y centros comerciales, como Plaza Vea, Metro, Tottus o Wong así como centros comerciales como Mall del Sur, Plaza Norte o Real Plaza, atenderán con normalidad o tendrán horarios especiales.

Para facilitar tu planificación y poder prevenir las compras para casa o viajes, aquí te dejaremos todos los datos actualizados con los horarios de atención que se han compartido para estos días especiales del calendario.

Horarios de supermercados en 8 y 9 de diciembre

Según lo que han comunicado las cadenas comerciales, los supermercados más populares del país atenderán durante estos días con horarios cercanos a los habituales.

  • Plaza Vea 08:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • Metro 08:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • Tottus 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • Wong 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • Vivanda 08:00 a.m. - 10:00 p.m. (algunas sucursales hasta 10:30 p.m.)
  • Mass 07:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • Makro 07:30 a.m. - 09:00 p.m.

Estos horarios son los oficiales o estimados de acuerdo a comunicados de las cadenas. Algunos locales pueden variar, especialmente en zonas alejadas o fuera de Lima, por lo que conviene verificar en la página web o redes sociales del supermercado de tu preferencia antes de ir.

Horarios centros comerciales en feriado

Aunque la información oficial es más limitada respecto a centros comerciales específicos, en feriados anteriores, malls importantes mantuvieron horarios normales, por lo que se espera algo similar este 8 y 9 de diciembre. Generalmente, el horario de atención en centros comerciales suele oscilar entre 10:00 a.m. y 10:00 p.m.

  • Mall del Sur: suele abrir desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
  • Plaza Norte: también habitual 10:00 a.m. - 10:00 p.m. en feriados.
  • Real Plaza (sucursales comunes): mantienen atención similar a otros días, alrededor de 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

Como siempre, es recomendable revisar las redes sociales o página oficial del centro comercial para confirmar horarios y posibles cambios de último minuto.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

