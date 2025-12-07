Feriado del 8 y 9 de diciembre: horario de atención de BCP, BBVA, Interbank y más bancos

Este lunes 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y el 9 de diciembre, la Batalla de Ayacucho, por lo que ambas fechas son feriados nacionales en el país. En consecuencia, los bancos del país no abrirán sus sedes de atención presencial, pero sus canales sí. Conoce más detalles si en caso debes realizar algún trámite en estas fechas.

Atención de bancos en feriados 8 y 9 de diciembre

Conoce el horario de atención de los principales bancos en Perú como BCP, BBVA, Interbank, entre otros, durante los feriados del 8 y 9 de diciembre:

BCP: No habrá atención presencial en sus agencias el 8 ni el 9 de diciembre. Los usuarios deben usar los canales digitales del banco para consultas, transferencias u otros trámites.

Horario de BCP por feriado del 8 y 9 de diciembre.

Interbank: Sus sucursales permanecerán cerradas en los feriados. Se recomienda usar su aplicación móvil, banca por Internet, cajeros automáticos o banca por teléfono.

BBVA: No prestará atención presencial en sus oficinas en feriado del 8 y 9 de diciembre. Las operaciones como consultas, pagos, transferencias deberán realizarse mediante la app del banco o banca por Internet.

Banco de la Nación: Solo atenderá sus oficinas de la red MACMYPE en Lima y Callao. El horario para estas oficinas será de 9:00 a.m. a 1:30 p.m. El resto de agencias del banco no brindarán atención presencial ni el 8 ni el 9 de diciembre.

Scotiabank: No tendrá atención presencial en ninguna de sus sucursales a nivel nacional, pero sí mantendrá operativos sus canales digitales.

¿Qué se celebra el 8 y 9 de diciembre en Perú?

El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una festividad de profundo significado para la Iglesia Católica. Esta fecha honra la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En todo el país se realizan misas, procesiones y actividades religiosas, siendo una de las celebraciones más antiguas y tradicionales del calendario peruano.

El 9 de diciembre se conmemora la Batalla de Ayacucho, ocurrida en 1824. Este enfrentamiento militar fue decisivo para la independencia del Perú y de América del Sur, ya que marcó el fin del dominio español en la región. Por su gran relevancia histórica, esta fecha es considerada un símbolo de libertad y soberanía nacional.