¿Lo fichan? Campeón con River que fue relacionado con Universitario quedó libre

Universitario de Deportes está renovando su plantilla con miras a lograr el tetracampeonato en 2026. Tras la partida de Jairo Vélez a Alianza Lima, el club crema mostró interés en un jugador que fue campeón con River Plate y que actualmente se encuentra libre luego de no renovar con su equipo: nos referimos a Tomás Martínez.

Campeón con River que interesaba a Universitario quedó libre tras ser despedido

FBC Melgar hizo oficial que Martínez dejará el club tras 3 temporadas en el Dominó, donde demostró profesionalismo, compromiso y entrega por los colores rojinegros.

Antes de esta noticia, Tomás Martínez habría sido del interés de Universitario y se habría puesto en contacto con el argentino para reemplazar a Jairo Velez, según confirmó el periodista Fabián Camacho.

Sin embargo, esta información no ha sido positiva, ya que el volante ofensivo no ha estado vinculado con el cuadro merengue y ahora se encuentra sin club después de 3 años en Perú.

Tomás Martínez, campeón con River Plate que fue relacionado con Universitario, quedó libre.

Si bien el panorama de ser fichado por Universitario de cara a la Liga 1 del 2026 no es tan positivo, el quedar libre de Melgar a pesar de tener contrato hasta fines del 2026 es, sin duda, algo positivo para quien desee contratarlo.

Cabe mencionar que Tomás Martínez, durante su etapa en Melgar, no logró levantar ningún trofeo, pero antes de llegar, hizo lo suyo con River Plate y Defensa y Justicia, ganando la Copa Sudamericana en dos ocasiones, en 2014 y 2021 respectivamente.

Tomás Martínez en Melgar 2025

El volante de 30 años disputó el 2025 vistiendo los colores de FBC Melgar, donde jugó la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Torneo de Apertura y el Clausura. En los dos torneos internacionales jugó un total de 11 partidos, en los cuales marcó 1 gol. Mientras que en el fútbol peruano hizo lo suyo en 35 encuentros, anotando 3 tantos.