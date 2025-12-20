Jugó en club campeón del Perú y hoy sorprende al firmar por Cienciano para el 2026: "Bienvenido"

La temporada 2025 de la Liga 1 culminó y diferentes equipos ya comenzaron a planificar el 2026 con renovaciones, refuerzos y salidas buscando conseguir todos los objetivos. En algunos casos a nivel internacional como es el caso de Cienciano que participará en la Copa Sudamericana.

Precisamente, el ‘Papá’ captó la atención al oficializar a su nueva incorporación, quien se suma a los ya anunciados en los últimos días. Y es que el cuadro imperial busca repotenciar su plantel pensando en que deberá afrontar dos torneos, de los cuales espera ser protagonista y conseguir la meta.

Cienciano se planifica para la temporada 2026

“¡Bienvenido, Alonso! Anunciamos la incorporación del lateral Alonso Yovera como nuevo jugador de Cienciano, quien defenderá con orgullo nuestra sagrada camiseta”, indicó el club en sus redes sociales donde aparece la imagen del mencionado jugador con la camiseta del elenco cusqueño.

El futbolista de 24 años formó parte de las filas de Ayacucho FC, pero también tuvo experiencia en Deportivo Garcilaso y Cusco FC, además de Deportivo Municipal, campeón histórico del balompié nacional hace años que actualmente no se encuentra en la Liga 1 luego de su descenso.

De esta manera, Alonso Yovera se convierte en otro de los fichajes que Cienciano viene anunciando recientemente en sus redes sociales. Importantes jugadores que los hinchas esperan que puedan estar a la altura del club y conseguir los resultados.

¿Cuánto se cotiza Alonso Yovera?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alonso Yovera tiene un valor en el mercado actual de 325 mil €.