No brilló en Universitario y ahora es oficializado como el flamante fichaje de Cienciano

Universitario de Deportes ha sido cuna de diversos jugadores que salieron al exterior y también de futbolistas que lograron consolidarse en el primer equipo; sin embargo, hubo otros que no destacaron y tuvieron que salir del club buscando otros horizontes. Ese es el caso de Gerson Barreto, quien fichó por Cienciano y fue presentado de forma oficial.

Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora es flamante jugador de Cienciano

A través de una nota de prensa, Cienciano oficializó la llegada de Barreto a la tienda cusqueña para la temporada 2026, proveniente de la Asociación Deportiva de Tarma (ADT).

"Cienciano llegó a un acuerdo con el futbolista Gerson Barreto para su incorporación en la temporada 2026. El experimentado mediocampista arribará a tierras cusqueñas proveniente de ADT", se puede leer en X (anteriormente Twitter).

Gerson Barreto, exjugador de Universitario, es anunciado como flamante fichaje de Cienciano.

La llegada de Gerson Barreto a Cienciano es un pedido expreso del técnico Horacio Melgarejo, debido a la confianza que le tiene al volante al haber coincidido en diferentes equipos: ADT y Universitario.

El contrato del experimentado mediocampista de 30 años con el cuadro cusqueño será por un año, por lo que se espera que tenga un gran rendimiento para poder continuar en el 'Papá' en futuras temporadas.

Es importante mencionar que en el 2025 jugó bajo la camiseta de ADT de Tarma, por lo que disputó la Copa Sudamericana y la Liga 1. El volante tuvo más participación en el fútbol peruano, jugando un total de 29 partidos.

De esta forma, Gerson Barreto fichando por el club del Cusco se asegura jugar la Liga 1 entre el Torneo Apertura y Clausura, y además la Copa Sudamericana 2026, donde se enfrentará a Melgar en el primer duelo clasificatorio a grupos.

Antes de unirse a Universitario de Deportes, club en el que no logró destacar, Barreto jugó en Academia Cantolao, César Vallejo, Cusco FC, ADT y ahora le toca el turno a Cienciano para disfrutar de su fútbol.