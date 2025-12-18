Abel Hernández, delantero del interés de la 'U' y Cristal, confirma su futuro: "Del exterior..."

Uno de los delanteros que tuvo posibilidades de llegar al Perú a mediados del 2025 fue Abel Hernández, atacante uruguayo con bueno números en el Liverpool. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron con Sporting Cristal, a pesar de que el interés se mantiene. Seguido de ello, Universitario entró en la puja por el delantero que anotó 26 goles a lo largo de la temporada.

Bajo esta premisa, se supo que no solo los elencos peruanos pusieron la mirada en el jugador ofensivo de 35 años, sino otro grande del continente como Peñarol. Dado que lo tuvo de cerca en los duelos de la Liga Uruguaya, no vio con malos ojos evaluar la posibilidad de iniciar conversaciones con el 'charrúa'.

¿Abel Hernández jugará en la Liga 1 2026?

Recientemente, Abel Hernández brindó unas declaraciones a la prensa uruguaya que se hizo presente en la ceremonia de premiación de la liga local. El atacante fue uno de los más esperados por la gran performance en el 2025, por lo que no fue ajeno a ser consultado sobre su futuro.

Si bien ya se confirmó que no seguirá en Liverpool de Uruguay, ahora hay posibilidades de que lo vean en Peñarol, pero Hernández fue firme en su respuesta al decir que también existe opciones en el exterior, por lo que la Liga 1 de Perú no está descartada del todo a sus 35 años de edad.

"Cerré el ciclo en Liverpool. Agradecido por todo el año. ¿Mi futuro? Hay cosas como todos saben. En la semana habrán novedades. ¿Peñarol? Es una de las opciones como todos saben. ¿Algo importante que seduzca del exterior? Sí, hay opciones del exterior, pero eso lo maneja la gente que me representa, así que le dejo todas las manos a ellos", declaró.

(VIDEO: DSports)

Abel Hernández se refirió a Sporting Cristal

El delantero Abel Hernández rompió su silencio luego de cerrarse el mercado de pases a mediados del 2025, en el que estuvo cerca de llegar a Sporting Cristal, pero que reveló no haber recibido una respuesta a su pedido. El 'charrúa' confesó que firmó un precontrato, el cual no fue respondido por la institución celeste, por lo que ahora se verá qué le deparará más adelante.

"Se estaba hablando que firmé un precontrato, pero hay algunas cosas que están ahí que no son muy claras. Lo firmé, pero no volvió, entonces no estaba firmado por el club. Entonces es como que no lo haya firmado. Pasaron varios meses, en el contrato el club tenía 48 horas para firmarlo también y ya pasaron hace rato. Yo estoy tranquilo acá. Cuando termine el campeonato veremos qué depare el destino", indicó a Radio El Espectador en septiembre del 2025.