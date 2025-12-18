- Hoy:
Confirmado: Alianza Lima pagará millonaria suma por delantero pretendido por Universitario
Alianza Lima busca arma un plantel de primer nivel para el 2026 y están preparados para desembolsar un astronómica suma por un atacante que es seguido por Universitario.
Alianza Lima viene definiendo su plantel para el 2026, donde tendrá la obligación de levantar el título de la Liga 1 y destacar en la Copa Libertadores. Los blanquiazules vienen definiendo nuevas llegadas en su plantel, así como la continuidad de sus principales figuras. En ese sentido, se reveló que la directiva está decidida a pagar una fuerte suma de dinero por un futbolista que es seguido por Universitario.
Alianza Lima pagará millonaria suma por delantero pretendido por Universitario
Con el objetivo de armar un plantel de alto nivel y jerarquía, la directiva blanquiazul está decidida en poder concretar la continuidad del atacante Alan Cantero, cuyo pase pertenece a Godoy Cruz y ha despertado la atención de Universitario. Por ello, están negociando su transferencia definitiva para poder seguir contando con sus servicios.
En esa línea, el periodista deportivo José Varela señaló que Alianza Lima ya tiene un acuerdo cerrado para poder hacerse con el 80 % del pase del jugador argentino. No obstante, recalcó que los 'íntimos' deberán desembolsar la suma de 600 mil dólares para concretar la operación.
Video: José Varela - YouTube
"Alianza Lima va a comprar el 80 % del pase de Alan Cantero, jugador de Godoy Cruz. Ayer precisamos que era tres años de contrato, por lo que Alianza Lima tendrá que pagarle a Godoy Cruz la suma de 600 mil dólares. Ya hay un acuerdo y Alianza Lima está decidido a desembolsar ese dinero por el futbolista argentino", mencionó el comunicador.
Alan Cantero es pretendido por Universitario
En los últimos días, se conoció que Alan Cantero ha despertado un gran interés en Universitario de Deportes, que ya se ha contactado con el futbolista para conocer su situación, tal como lo reveló el jugador en una entrevista con José Varela.
"Mi agente me comunicó que había tenido una comunicación con la gente de la ‘U’, pero solo eso, no te puedo decir más", señaló en su momento el atacante argentino.
Alan Cantero tuvo un gran rendimiento en Alianza Lima
Durante este 2025, Alan Cantero se volvió pieza vital en el esquema táctico de Alianza Lima, que apeló a su polifuncionalidad y lo colocó en diversas posiciones, destacando en cada una de ellas. En total, el argentino jugó 32 partidos con los blanquiazules, donde logró marcar 5 goles y 4 asistencias.
