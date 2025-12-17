0
Reimond Manco tuvo duro calificativo sobre Piero Cari en Alianza Lima: "Ya no es un..."

Reimond Manco no dudó en referirse a Piero Cari, quien la temporada pasada tuvo momentos destacados con Alianza Lima en Liga 1 y Copa Libertadores.

Francisco Esteves
Reimond Manco habló fuerte sobre Piero Cari.
Reimond Manco habló fuerte sobre Piero Cari. | Foto: Composición Líbero.
Una de las principales virtudes que tuvo Néstor Gorosito en Alianza Lima fue haber puesto a Piero Cari en partidos tanto nacionales como internacionales, esto pese a que el futbolista tenía en aquel momento 17 años. Por ello, ahora que es mayor de edad, Reimond Manco le dejó un fuerte mensaje al mediocampista blanquiazul y generó una enorme cantidad de comentarios.

Mediante el programa Línea de 5, 'Rei' fue consultado sobre el volante nacional y señaló que desea ver un mayor rendimiento de su persona dentro en el terreno de juego, sobre todo porque en los últimos meses no brilló como lo hizo en la primera parte del año, ya que no se amilanó cuando le tocó estar en la Copa Libertadores. Con 18 años, el canterano blanquiazul pronto dejará de ser una 'joya' y deberá convertirse en una realidad.

"El próximo año espero más de Cari. Tiene que entender que ya no es un juvenil. Hoy ya no alcanza solamente con jugar bien. Llegó un nuevo técnico y ahora tiene que enfocarse en entrenar", indicó Reimond Manco sobre Piero Cari, quien tiene contrato en Alianza Lima hasta el 31 de diciembre del 2027, es decir por dos temporadas más.

Números de Piero Cari este 2025

Esta campaña significó el debut de Piero Cari a nivel profesional y en Alianza Lima, llegando a jugar 9 partidos por el Torneo Apertura y apenas 6 en el Torneo Clausura de la Liga 1, mientras que en la Copa Libertadores tuvo 4 actuaciones y en la Copa Sudamericana solo 1. En total, llegó a disputar un total de 20 compromisos a lo largo del 2025 y realizó 1 gol y 2 asistencias.

¿Cuál es el valor de Piero Cari?

Piero Cari tiene un valor de 600 mil euros en el mercado de transferencias, siendo esta la cotización más alta en toda su carrera como futbolista profesional. A inicios de año apenas costaba 200 mil euros, por lo que su precio se ha elevado bastante gracias a sus actuaciones con la escuadra blanquiazul.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

