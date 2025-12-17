Cusco FC anunció salida de futbolista tras ver que lució camiseta de Alianza Lima: "Nos despedimos"

Alianza Lima es uno de los clubes que quiere potenciar su equipo de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Justamente, el cuadro blanquiazul viene anunciando cada una de sus incorporaciones, dejando anonadados a sus seguidores. Tras esto, se conoció que un futbolista perteneciente a Cusco FC lució la camiseta blanquiazul, lo que generó que el club haga oficial su salida y genere todo tipo de reacciones en los hinchas.

Cusco FC hizo oficial salida de jugador que lució camiseta de Alianza Lima

Se trata de Luis Ramos, el delantero que jugó el 2025 con América de Cali de Colombia y que ahora pertenece a Alianza Lima hasta 2028. El cuadro blanquiazul acordó el traspaso del atacante nacional para potenciar su ofensiva de cara a la temporada 2026. Cusco FC era dueño del pase, por lo que ahora hizo oficial su desvinculación.

"Hoy nos despedimos de nuestro dorado Luis Ramos. Agradecemos su calidad de persona y su esfuerzo constante ¡Los mejores deseos para ti, Lucho!", se lee en las redes sociales de Cusco FC.

Cusco FC despide a Luis Ramos tras acuerdo con Alianza Lima.

De esta manera, Cusco FC se desprende de uno de los futbolistas que muchas alegrías le dio durante su estancia en la Ciudad Imperial. Por si fuera poco, recibió un fuerte ingreso económico por su llegada a Alianza Lima, lo que le permite seguir proyectándose más adelante.

Luis Ramos fue presentado en Alianza Lima

El Club Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Luis Ramos hasta la temporada 2028. Es claro que la directiva blanquiazul apuesta por uno de los delanteros que se perfila a ser el '9' no solo de la institución 'victoriana', sino que de la selección peruana.

A su lado tendrá a un referente como Paolo Guerrero, que muy aparte de darle competencia en cada uno de los entrenamientos, servirá para que aprenda del 'Depredador' en su afán de ser un '9' neto de área para cumplir cada uno de los objetivos de Alianza Lima.