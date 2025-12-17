¿Octavio Rivero, delantero que sonó en Alianza Lima, será flamante fichaje de Universitario?

En las últimas horas desde Ecuador anunciaron que Octavio Rivero, futbolista de Barcelona SC podía convertirse en el flamante delantero de Universitario de Deportes para el 2026. Bajo ese escenario, se conoció la verdad detrás de este rumor que genera bastante expectativa en la hinchada merengue.

¿Octavio Rivero será flamante fichaje de Universitario para el 2026?

Según el periodista Gustavo Peralta en sus redes sociales, actualmente no existe ningún tipo de comunicación entre la institución crema ni el ariete uruguayo. Incluso, el hombre de prensa hizo énfasis de que desde el entorno del jugador también reafirmaron su reciente información.

Octavio Rivero y toda la verdad sobre su posible fichaje por Universitario

"No hay contacto y menos negociación de Universitario de Deportes con el delantero uruguayo Octavio Rivero, actual jugador de Barcelona de Ecuador. Información confirmada desde el entorno del atacante", precisó.

De la misma manera, agregó que en el supuesto de que existirá algún tipo de diálogo con ambas partes, sus representantes ven poco probable que llegue a algún club de la Liga 1. "Me indican desde su entorno que no hubo contacto de la 'U', y si hubiera, tampoco ven chances de que juegue en Perú", agregó Gustavo Peralta.

Octavio Rivero sonó como posible refuerzo de Alianza Lima

Desde hace algunas semanas, la prensa de Ecuador había señalado que Alianza Lima tenía el interés en contratar al delantero charrúa Octavio Rivero. Sin embargo, luego el periodista José Freire descartó la llegada del '25' de Barcelona SC, toda vez que las gestiones no terminaron de prosperar.

Valor en el mercado de Octavio Rivero

Actualmente, Rivero se cotiza en 700 mil euros en el mercado de pases, según el portal internacional Transfermarkt. Su cifra más alta (2 millones de euros) la obtuvo en el año 2018 durante su etapa en Atlas, Nacional y Chivas de Guadalajara.