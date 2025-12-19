Fue comprado por club de Inglaterra y ahora está cerca de jugar en Universitario el 2026

Universitario de Deportes tiene planificado ganar el tetracampeonato en el 2026 y es por eso que busca reforzarse con los mejores jugadores y a la vez seguir contando con algunos. Ese es el caso de Yuriel Celi, quien actualmente está prestado a otro club, pero su futuro está muy cerca nuevamente en la escuadra merengue.

Jugador fichado por club de Inglaterra ahora está a un paso de jugar por todo el 2026 en Universitario

Con información del periodista Enrique Oscco, la continuidad de Celi en Universitario de Deportes hacia el 2026 es aún incierta, a pesar de que tiene un año de contrato por cumplir.

El ansiado regreso del volante dependerá del nuevo comando técnico liderado por Javier Rabanal, por lo que tendrá que comunicarse directamente con el entrenador español para analizar su futuro.

Yuriel Celi está muy cerca de volver a Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 2026.

"Por el momento, Yuriel Celi continuaría en Universitario de Deportes. El jugador tiene contrato por un año más y se encuentra a la espera de una comunicación con el cuerpo técnico para definir su situación. No obstante, distintos clubes han consultado por el estado contractual del futbolista y siguen de cerca su futuro", según informó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Si bien es cierto, Celi puede retornar a Universitario, el mediocampista también tiene otros equipos interesados en su situación en el cuadro merengue y podrían realizar una oferta para ficharlo definitivamente.