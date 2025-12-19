0

Fue comprado por club de Inglaterra y ahora está cerca de jugar en Universitario el 2026

El futbolista que fichó por un club importante de Inglaterra está a un paso de convertirse en el flamante jugador de Universitario de Deportes cara a la Liga 1 del 2026.

Luis Blancas
Jugador fichado por club Inglaterra está a un paso de jugar en Universitario
Jugador fichado por club Inglaterra está a un paso de jugar en Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes tiene planificado ganar el tetracampeonato en el 2026 y es por eso que busca reforzarse con los mejores jugadores y a la vez seguir contando con algunos. Ese es el caso de Yuriel Celi, quien actualmente está prestado a otro club, pero su futuro está muy cerca nuevamente en la escuadra merengue.

Universitario cerca de fichar a seleccionado ecuatoriano

PUEDES VER: Universitario busca dar el golpe con el fichaje de seleccionado ecuatoriano: "En conversaciones"

Jugador fichado por club de Inglaterra ahora está a un paso de jugar por todo el 2026 en Universitario

Con información del periodista Enrique Oscco, la continuidad de Celi en Universitario de Deportes hacia el 2026 es aún incierta, a pesar de que tiene un año de contrato por cumplir.

El ansiado regreso del volante dependerá del nuevo comando técnico liderado por Javier Rabanal, por lo que tendrá que comunicarse directamente con el entrenador español para analizar su futuro.

yuriel celi universitario

Yuriel Celi está muy cerca de volver a Universitario de Deportes de cara a la Liga 1 2026.

"Por el momento, Yuriel Celi continuaría en Universitario de Deportes. El jugador tiene contrato por un año más y se encuentra a la espera de una comunicación con el cuerpo técnico para definir su situación. No obstante, distintos clubes han consultado por el estado contractual del futbolista y siguen de cerca su futuro", según informó el comunicador en su cuenta de Twitter.

Si bien es cierto, Celi puede retornar a Universitario, el mediocampista también tiene otros equipos interesados en su situación en el cuadro merengue y podrían realizar una oferta para ficharlo definitivamente.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Desde Ecuador revelan que Universitario concretó el fichaje de delantero argentino: "Oficial"

  2. Guerrero se rindió en elogios ante figura que firmó con Alianza Lima hasta 2028: "Buen jugador"

  3. Extranjero impacta al despedirse de su club antes de unirse a Universitario: "Gracias por todo"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano