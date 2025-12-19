- Hoy:
El día que Michael Hoyos, posible 9 de Universitario, dio fuerte calificativo a los cremas: "Es..."
Michael Hoyos, todavía delantero de Independiente del Valle, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo a Universitario previo al duelo que ambos clubes iban a disputar por la Copa Libertadores.
Michael Hoyos, posible fichaje de Universitario de Deportes para la temporada 2026, enfrentó al cuadro crema cuando jugaron el duelo de la Copa Libertadores 2025 vistiendo los colores de Independiente del Valle. Previo al partido, el delantero no se guardó nada y dio un rotundo calificativo sobre los merengues.
PUEDES VER: Michael Hoyos rompe su silencio y reveló su futuro tras interés de Universitario: "No..."
Michael Hoyos no se midió y dio rotundo calificativo a Universitario, su posible próximo club
Antes de que Universitario e Independiente del Valle empaten 1-1 por la jornada 4 de la Copa Libertadores 2025 en fase de grupos, Hoyos fue consultado sobre Jorge Fossati y el cuadro crema en general.
La respuesta de Michael Hoyos fue clara y contundente, dejando en claro que Universitario de Deportes es un equipo grande del Perú, con buenos jugadores y además se rindió ante la sabiduría del entrenador uruguayo Fossati.
Video: KCH FM Radio
"Creo que el profesor a cargo, Jorge Fossati, ya ha estado previamente en el club y conoce a fondo tanto al equipo como a los jugadores. Por lo tanto, es poco probable que haya cambios significativos en la forma de juego que venían utilizando. El esquema con línea de cinco les estaba dando buenos resultados y cuentan con jugadores adecuados para ese planteamiento. Personalmente, creo que seguirán manteniendo esa estrategia", expresó inicialmente.
"Es un grande en Perú, un equipo sólido que sabemos juega con tres centrales muy fuertes y con buen juego aéreo. Utiliza carrileros que se incorporan eficazmente al ataque. Los delanteros se desempeñan en la parte alta del campo y brindan un excelente apoyo a los volantes que avanzan directamente hacia el arco", comentó Michael Hoyos sobre Universitario en mayo de 2025.
Michael Hoyos negocia con Universitario para concretar su fichaje de cara a la Liga 1 2026.
Estas afirmaciones dejan en claro que Hoyos siempre vio con buenos ojos a Universitario de Deportes, por lo que su flamante fichaje sería un buen suceso para los cremas que buscan futbolistas que estén sometidos al club para conseguir el ansiado tetracampeonato de la Liga 1.
